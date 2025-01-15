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Posted 15 января, 07:37

Published 15 января, 07:37

Modified 15 января, 07:39

Updated 15 января, 07:39

Спасенный пациент

Внутри жителя Новосибирска нашли огромный тромб — что сделали врачи

15 января 2025, 07:37
Фото: Пресс-служба Центра Мешалкина. Спасенный пациент

Сложнейшую операцию по извлечению гигантского тромба провели новосибирские врачи

Хирурги, о которых говорят «с золотыми руками», спасли жизнь молодого пациента без открытой операции при наличии множества сопутствующих рисков. Об этом сообщает пресс-служба Центра Мешалкина.

26-летний новосибирец ожидал пересадки донорской почки. Его собственные почки не могут нормально функционировать из-за тяжелейшего многолетнего воспаления.

Во время УЗИ сердца врачи обнаружили еще одну опасную скрытую опасность — тромб гигантских размеров в предсердии. Невидимая угроза могла убить молодого человека в любой момент.

Операцию провела бригада врачей Центра Мешалкина во главе с гендиректором Александром Михайловичем Чернявским. Ассистировал ему заведующий отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Владимирович Игнатенко.

Операция сопровождалась высокими рисками: из-за почечной недостаточности потребовалось максимально снизить нагрузку на организм от анестезии. Хирурги решили провести операцию через систему полой вены. Но даже такой сценарий требовал безукоризненного исполнения, так как мог привести к другим осложнениям: тромб мог расколоться или попасть в правые отделы сердца, и тогда потребуется прямой доступ к сердцу.

Операция оказалась успешной: из сердца пациента извлекли тромб длиной порядка 7 см. Врачи предположили, что тромб мог образоваться из-за установки в вену катетера. Пациента уже перевели на более безопасную технологию без использования катетера.

Как уточнил врач-кардиолог Алексей Витальевич Кургузов, тромбэкстракция без прямого хирургического вмешательства — большая удача для пациента, иначе трансплантацию донорской почки пришлось бы отсрочить.

Ранее новосибирские врачи спали пациентку с опухолью, размером с футбольный мяч.

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