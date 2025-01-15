Внутри жителя Новосибирска нашли огромный тромб — что сделали врачи

Posted 15 января, 07:37
Published 15 января, 07:37
Modified 15 января, 07:39
Updated 15 января, 07:39
26-летний новосибирец ожидал пересадки донорской почки. Его собственные почки не могут нормально функционировать из-за тяжелейшего многолетнего воспаления.
Во время УЗИ сердца врачи обнаружили еще одну опасную скрытую опасность — тромб гигантских размеров в предсердии. Невидимая угроза могла убить молодого человека в любой момент.
Операцию провела бригада врачей Центра Мешалкина во главе с гендиректором Александром Михайловичем Чернявским. Ассистировал ему заведующий отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Владимирович Игнатенко.
Операция сопровождалась высокими рисками: из-за почечной недостаточности потребовалось максимально снизить нагрузку на организм от анестезии. Хирурги решили провести операцию через систему полой вены. Но даже такой сценарий требовал безукоризненного исполнения, так как мог привести к другим осложнениям: тромб мог расколоться или попасть в правые отделы сердца, и тогда потребуется прямой доступ к сердцу.
Операция оказалась успешной: из сердца пациента извлекли тромб длиной порядка 7 см. Врачи предположили, что тромб мог образоваться из-за установки в вену катетера. Пациента уже перевели на более безопасную технологию без использования катетера.
Как уточнил врач-кардиолог Алексей Витальевич Кургузов, тромбэкстракция без прямого хирургического вмешательства — большая удача для пациента, иначе трансплантацию донорской почки пришлось бы отсрочить.
Ранее новосибирские врачи спали пациентку с опухолью, размером с футбольный мяч.