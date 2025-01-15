Внутри жителя Новосибирска нашли огромный тромб — что сделали врачи

Операция сопровождалась высокими рисками: из-за почечной недостаточности потребовалось максимально снизить нагрузку на организм от анестезии. Хирурги решили провести операцию через систему полой вены. Но даже такой сценарий требовал безукоризненного исполнения, так как мог привести к другим осложнениям: тромб мог расколоться или попасть в правые отделы сердца, и тогда потребуется прямой доступ к сердцу.