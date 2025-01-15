Загадочная гибель Яниса Тиммы: что узнали судмедэксперты

Янис Тимма — латвийский баскетболист, экс-супруг певицы Анны Седоковой ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Сообщалось, что 32-летний мужчина покончил жизнь самоубийством из-за расставания с Седоковой. Однако в деле появились новые подробности, которые могут указывать на то, что самоубийство могло быть подстроено.