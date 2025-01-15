Загадочная гибель Яниса Тиммы: что узнали судмедэксперты

Posted 15 января, 07:50
Published 15 января, 07:50
Modified 15 января, 07:52
Updated 15 января, 07:52
Янис Тимма — латвийский баскетболист, экс-супруг певицы Анны Седоковой ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Сообщалось, что 32-летний мужчина покончил жизнь самоубийством из-за расставания с Седоковой. Однако в деле появились новые подробности, которые могут указывать на то, что самоубийство могло быть подстроено.
Янис Тимма был обнаружен мертвым 17 декабря в одном из хостелов Москвы через неделю после развода с Седоковой. 28 декабря в Риге прошла церемония прощания.
Когда наши тело Яниса, рядом с ним лежала записка с просьбой позвонить Анне. Незадолго до трагедии, мужчина пытался встретиться с ней. Хостел, в котором он поселился, располагается недалеко от дома возлюбленной.
Отмечается, что спортсмен угрожал Седоковой самоубийством, если она не вернется. Также в его соцсетях появились депрессивные публикации.
Сама Анна назвала последние годы жизни с супругом «адом». Позже она опубликовала видео из больничной палаты с капельницей. Подписчики посчитали, что так на нее повлиял шок от смерти Яниса.
Райтис, отец Яниса Тиммы, обратился к юристу Екатерине Гордон. Он настоятельно попросил проверить телефон сына. Родственники подозревают, что Яниса могли подтолкнуть к роковому решению.
Друзья и родственники баскетболиста утверждают, что тот очень сильно любил свою жену. Касательно Анны ходят слухи, что она могла изменять мужу. Гордон обвинила ее в романе с другим известным спортсменом.
Вместе с тем, некоторые общие знакомые, модель Алена Кравец и продюсер Сергей Дворцов, обвиняли самого Тимму в неверности, а также отмечали то, что пара периодически расставалась и сходилась снова.
Сегодня в соцсетях появилась информация о новых деталях смерти Яниса. Источники ссылаются на Марка Пугачева, друга покойного.
Марк заявил, что судмедэксперты Латвии обнаружили некоторые вещи, которые не сходятся с заключением российских специалистов. Родственники Яниса требуют возбудить уголовное дело. Однако финальных результатов расследования пока нет.