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Posted 15 января, 07:50

Published 15 января, 07:50

Modified 15 января, 07:52

Updated 15 января, 07:52

Баскетболист Янис Тимма

Загадочная гибель Яниса Тиммы: что узнали судмедэксперты

15 января 2025, 07:50
Фото: ТАСС. Баскетболист Янис Тимма
В деле по расследованию смерти баскетболиста Яниса Тиммы латвийской экспертизой появились новые детали, которых ранее не заметило российское следствие.

Янис Тимма — латвийский баскетболист, экс-супруг певицы Анны Седоковой ушел из жизни 17 декабря 2024 года. Сообщалось, что 32-летний мужчина покончил жизнь самоубийством из-за расставания с Седоковой. Однако в деле появились новые подробности, которые могут указывать на то, что самоубийство могло быть подстроено.

Детали гибели спортсмена

Янис Тимма был обнаружен мертвым 17 декабря в одном из хостелов Москвы через неделю после развода с Седоковой. 28 декабря в Риге прошла церемония прощания.

Когда наши тело Яниса, рядом с ним лежала записка с просьбой позвонить Анне. Незадолго до трагедии, мужчина пытался встретиться с ней. Хостел, в котором он поселился, располагается недалеко от дома возлюбленной.

Отмечается, что спортсмен угрожал Седоковой самоубийством, если она не вернется. Также в его соцсетях появились депрессивные публикации.

Сама Анна назвала последние годы жизни с супругом «адом». Позже она опубликовала видео из больничной палаты с капельницей. Подписчики посчитали, что так на нее повлиял шок от смерти Яниса.

Янис Тимма и Анна Седокова
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: Соцсети

Скандал с супругой и опасения родственников

Райтис, отец Яниса Тиммы, обратился к юристу Екатерине Гордон. Он настоятельно попросил проверить телефон сына. Родственники подозревают, что Яниса могли подтолкнуть к роковому решению.

Друзья и родственники баскетболиста утверждают, что тот очень сильно любил свою жену. Касательно Анны ходят слухи, что она могла изменять мужу. Гордон обвинила ее в романе с другим известным спортсменом.

Вместе с тем, некоторые общие знакомые, модель Алена Кравец и продюсер Сергей Дворцов, обвиняли самого Тимму в неверности, а также отмечали то, что пара периодически расставалась и сходилась снова.

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Результаты судмедэкспертизы

Сегодня в соцсетях появилась информация о новых деталях смерти Яниса. Источники ссылаются на Марка Пугачева, друга покойного.

Марк заявил, что судмедэксперты Латвии обнаружили некоторые вещи, которые не сходятся с заключением российских специалистов. Родственники Яниса требуют возбудить уголовное дело. Однако финальных результатов расследования пока нет.

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