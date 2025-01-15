Загрязнение реки за полмиллиона: коммунальная компания травила новосибирский водоем

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии провела проверку, в ходе которой были обнаружены серьёзные проблемы в функционировании очистных сооружений. Установлено, что сточные воды, поступающие в приток реки Качимовка, содержат вредные вещества, концентрация которых значительно превышает допустимые нормативы. Такое нарушение привело к серьёзному загрязнению реки, что могло нанести ущерб её экосистеме.