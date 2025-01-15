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Posted 15 января, 11:39

Published 15 января, 11:39

Modified 15 января, 11:41

Updated 15 января, 11:41

Мусор в реке

Загрязнение реки за полмиллиона: коммунальная компания травила новосибирский водоем

15 января 2025, 11:39
Фото: Изображение Midjourney. Мусор в реке

Новосибирский суд обязал энергетико выплатить полмиллиона за загрязнение реки

В Мошковском районе ресурсоснабжающая организация, управляющая очистными сооружениями, допустила сброс неочищенных сточных вод в приток реки Качимовка, сообщили в прокуратуре.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии провела проверку, в ходе которой были обнаружены серьёзные проблемы в функционировании очистных сооружений. Установлено, что сточные воды, поступающие в приток реки Качимовка, содержат вредные вещества, концентрация которых значительно превышает допустимые нормативы. Такое нарушение привело к серьёзному загрязнению реки, что могло нанести ущерб её экосистеме.

По итогам проверки надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации за причинённый экологический вред. В рамках разбирательства также были учтены расходы компании на разработку проектов и строительство новых очистных сооружений. Суд удовлетворил исковые требования и обязал организацию выплатить штраф в размере 560 тысяч рублей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Загрязнение#Прокуратура#Штраф#Коммунальные услуги#Очистные сооружения
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