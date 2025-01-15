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Posted 15 января, 13:03

Published 15 января, 13:03

Modified 15 января, 13:05

Updated 15 января, 13:05

Момент ДТП

Жесткое ДТП на Бердском шоссе — автобус протаранил иномарку

15 января 2025, 13:03
Фото: АСТ-54. Момент ДТП

На Бердском шоссе в Новосибирске автобус протаранил иномарку

Автобус маршрута №8, курсирующий между Цветным проездом и вокзалом Новосибирск-Главный, стал участником резонансного ДТП, в ходе которого протаранил кроссовер Haval Jolion и протащил его на сотни метров.

Свидетели происшествия сообщают, что инцидент начался у остановки «Таловая». Водитель автобуса, не уступивший дорогу, сначала догнал кроссовер, а затем четыре раза ударил его сзади. Видео, появившееся в сообществе АСТ-54, демонстрирует, как автобус толкает иномарку, не снижая скорости, несмотря на наличие пассажиров в салоне.

По словам автолюбительницы, находившейся за рулём Haval, водитель автобуса вёл себя агрессивно: кричал, размахивал руками и использовал ненормативную лексику. Женщина утверждает, что автобус двигался опасно и не пытался избежать столкновения.

Попытка пострадавшей разобраться с ситуацией на месте успеха не принесла. Сотрудники автопредприятия ПАТП-1, обслуживающего маршрут, заявили, что комментарии по инциденту может дать только директор, которого в момент обращения не оказалось на месте. В ГИБДД пока также воздерживаются от официальных заявлений, отмечая, что версии водителей расходятся.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автобус#Бердское шоссе#Столкновение#Видеонаблюдение#Свидетели
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