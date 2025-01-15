Жесткое ДТП на Бердском шоссе — автобус протаранил иномарку

Posted 15 января, 13:03
Published 15 января, 13:03
Modified 15 января, 13:05
Updated 15 января, 13:05
Свидетели происшествия сообщают, что инцидент начался у остановки «Таловая». Водитель автобуса, не уступивший дорогу, сначала догнал кроссовер, а затем четыре раза ударил его сзади. Видео, появившееся в сообществе АСТ-54, демонстрирует, как автобус толкает иномарку, не снижая скорости, несмотря на наличие пассажиров в салоне.
По словам автолюбительницы, находившейся за рулём Haval, водитель автобуса вёл себя агрессивно: кричал, размахивал руками и использовал ненормативную лексику. Женщина утверждает, что автобус двигался опасно и не пытался избежать столкновения.
Попытка пострадавшей разобраться с ситуацией на месте успеха не принесла. Сотрудники автопредприятия ПАТП-1, обслуживающего маршрут, заявили, что комментарии по инциденту может дать только директор, которого в момент обращения не оказалось на месте. В ГИБДД пока также воздерживаются от официальных заявлений, отмечая, что версии водителей расходятся.