Жесткое ДТП на Бердском шоссе — автобус протаранил иномарку

Попытка пострадавшей разобраться с ситуацией на месте успеха не принесла. Сотрудники автопредприятия ПАТП-1, обслуживающего маршрут, заявили, что комментарии по инциденту может дать только директор, которого в момент обращения не оказалось на месте. В ГИБДД пока также воздерживаются от официальных заявлений, отмечая, что версии водителей расходятся.