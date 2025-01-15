Жителей Новосибирска лишили важной выплаты — как теперь жить

Posted 15 января, 05:14
Published 15 января, 05:14
Modified 15 января, 05:16
Updated 15 января, 05:16
С 1 января родственники перестанут получать выплаты. Вместо этого, та же сумма будет включена в пенсии тех, кто нуждается в уходе.
Период ухода за лицом с инвалидностью или за пожилым человеком продолжат включать в трудовой стаж. Если вы начали уход за больным в 2025 году, необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального отделения Фонда социального страхования.
Ранее стало известно, продлят ли срок выплаты материнского капитала.