atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 05:14

Published 15 января, 05:14

Modified 15 января, 05:16

Updated 15 января, 05:16

Отменили выплату в Новосибирске

Жителей Новосибирска лишили важной выплаты — как теперь жить

15 января 2025, 05:14
Фото: 1MI. Отменили выплату в Новосибирске

В Новосибирске отменили выплаты по уходу за инвалидами

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения, касательно социальных выплат родственникам, осуществляющим уход за пожилыми людьми и инвалидами. Об изменениях рассказали в региональном соцфонде.

С 1 января родственники перестанут получать выплаты. Вместо этого, та же сумма будет включена в пенсии тех, кто нуждается в уходе.

Период ухода за лицом с инвалидностью или за пожилым человеком продолжат включать в трудовой стаж. Если вы начали уход за больным в 2025 году, необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального отделения Фонда социального страхования.

Ранее стало известно, продлят ли срок выплаты материнского капитала.

Индексация пенсий в Новосибирске: что нужно знать
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сохранят ли программу маткапитала в РоссииКоронавирусная инфекция снова бушует — стоит ли боятьсяО сильнейшей магнитной буре предупредили метеозависимых
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Россия#Здоровье#Социальные выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика