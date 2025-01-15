Жизнь в «конуре» на 16 «квадратах»: топ дешевых квартир в новостройках Новосибирска

Цены на недвижимость в России продолжают расти, а ипотечные ставки остаются на уровне 26-28%, делая жильё почти недоступным для большинства граждан. На этом фоне покупатели всё чаще обращают внимание на дешёвые квартиры, которые зачастую становятся компромиссным вариантом между стоимостью и комфортом. Мы провели анализ бюджетных предложений, итог неутешителен: комфортных квартир по доступным ценам практически нет.