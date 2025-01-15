Жизнь в «конуре» на 16 «квадратах»: топ дешевых квартир в новостройках Новосибирска

Posted 15 января, 08:00
Published 15 января, 08:00
Modified 15 января, 08:02
Updated 15 января, 08:02
Цены на недвижимость в России продолжают расти, а ипотечные ставки остаются на уровне 26-28%, делая жильё почти недоступным для большинства граждан. На этом фоне покупатели всё чаще обращают внимание на дешёвые квартиры, которые зачастую становятся компромиссным вариантом между стоимостью и комфортом. Мы провели анализ бюджетных предложений, итог неутешителен: комфортных квартир по доступным ценам практически нет.
На рынке Новосибирска представлено более 13 000 квартир в новостройках, из которых лишь 1 800 объектов уже сданы. При этом подавляющее большинство—это студии и однокомнатные квартиры, которые составляют более 8 300 из всего объёма. Рассказываем, какие из них самые дешевые.
Самое дешёвое жильё находится в ЖК «Плющихинский», где стоимость квартир стартует от 2,8 млн рублей. Однако даже здесь цены растут: с весны 2024 года цена на самую бюджетную студию увеличилась на 100 тысяч рублей. Микрорайон расположен по адресу ул. В. Высоцкого, 144/1, что в 30-40 минутах езды на общественном транспорте до центра города.
Жильё в «Плющихинском» называют «сибирским гетто» за плотную застройку и крошечные квартиры. Например, одна из студий имеет площадь всего 33,58 квадратных метра, из которых жилая площадь—20,4 метра. Кухня находится в жилой зоне, что подходит для одного человека, но никак не для семьи. Дом сдан в 2024 году, отделка отсутствует.
«В Новосибирске я увидел такое, что до сих пор кажется, будто я просто заснул, и мне приснился страшный сон. Нет, я не понимаю, как это вообще могли построить. Даже в беднейших странах Африки я не видел такого качества. Но ещё большей загадкой для меня остаётся то, как это люди покупают! То есть какие процессы происходят в голове у человека, который берёт свои последние деньги и несёт их застройщику, чтобы взамен своего миллиона или двух получить ключи от бетонного мешка?!» — высказывался ранее об этом экс-столичный блогер-урбанист.
На ул. Дуси Ковальчук, 378Ак2стр, предлагается однокомнатная квартира за 3,4 млн рублей. С октября 2024 года цена снизилась с 3,85 млн рублей. Общая площадь квартиры составляет 32 квадратных метра, жилая—18 квадратов. Квартира расположена на 21 этаже из 26 и имеет чистовую отделку.
Основные минусы: тесная ванная комната (4,4 м²), совмещённая кухня-гостиная, маленькая общая площадь. Однако близость к метро (х7 минут пешком до станции «Заельцовская») и развитая инфраструктура компенсируют эти недостатки.
По информации на 2024 год, ЖК «Деловой квартал» в Новосибирске получил статус долгостроя. В 2018 году стройка остановилась на этапе готовности в 60%, а в 2019 году застройщик был признан банкротом.
Ещё одно бюджетное предложение находится в Ленинском районе на ул. Связистов, 162/1. Однокомнатная квартира площадью 25,7 м² продаётся за 3,5 млн рублей. Жилая зона вместе с кухней занимает 17,9 м², а ванная комната—3,3 м². Дом сдан в первом квартале 2024 года, квартира без отделки.
Планировка крайне компактная: невозможно разместить полноценный обеденный стол или отделить спальню. Ванная настолько мала, что вызывает серьёзные вопросы о комфорте проживания. Единственное преимущество, которое отмечает сам застройщик, —хорошая шумоизоляция дома.
«Управляющая компания не выполняет свои обязанности: на территории огромная куча мусора, лифты во втором корпусе ежедневно застревают, на этажах грязь, которую не убирают совсем, на межэтажных стенах возле окон трещины», — комментирует местная жительница Анастасия Волошина.
В Октябрьском районе (Автогенная ул., 75) можно приобрести апартаменты площадью 26,15 м² за 3,55 млн рублей. Вытянутая планировка и маленькая прихожая делают квартиру удобной только для одного человека. Ванной комнате отведено всего 4 м², а балкон занимает 2 м².
Несмотря на компактность, ЖК «NOVA-апарт» привлекает расположением—10 минут до метро и развитая инфраструктура. Однако апартаменты не подходят для семей или долгосрочного проживания.
Самая просторная квартира в этом списке (39,8 м²) находится в ЖК «Семейный квартал» в Кировском районе, улица Бронная, 22. Стоимость составляет 3,65 млн рублей, но с апреля 2024 года цена выросла с 3,4 млн рублей. Из 39,8 м² только 16 м² отведены под жилую площадь, но кухня и жилая комната разделены.
Основной минус—расположение. В час пик дорога до центра может занимать до полутора часов, а в худший сезон—и до трёх. Это делает квартиру менее привлекательной для тех, кто работает в центре города.
Рынок жилья Новосибирска сталкивается с ростом цен на фоне снижения доступности ипотеки. Эксперты отмечают, что повышение ставок затрудняет покупку даже бюджетного жилья.
«Ставки продолжают расти, и это создаёт серьёзные барьеры для покупателей. Доступное жильё практически исчезает, а новостройки становятся недоступными для большинства населения», — отмечает аналитик рынка недвижимости Иван Смирнов.
При этом застройщики всё чаще предлагают студии и однокомнатные квартиры, которые из-за своей компактности не подходят для семей. Вопрос доступности жилья остаётся острым, и покупателям приходится выбирать между ценой и комфортом.