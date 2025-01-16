Активную борьбу с буллингом в школах начнут в Новосибирске

Напомним, ранее в Новосибирске произошло несколько случаев недетских разборок: в декабре восьмиклассницы избили одноклассницу и сняли драку на видео. Еще одна девочка подверглась нападению возле ТЦ на глазах у большого количества взрослых и детей. Причиной драки предположительно стали оскорбления в соцсетях.