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Posted 16 января, 14:53

Published 16 января, 14:53

Modified 16 января, 14:55

Updated 16 января, 14:55

Агрессия в школах стала серьезной проблемой

Активную борьбу с буллингом в школах начнут в Новосибирске

16 января 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney. Агрессия в школах стала серьезной проблемой
Новосибирские депутаты разрабатывают законопроект, предусматривающий ответственность за агрессию и насилие в школах.

Отмечается, что случаи травли в новосибирских школах стали частым явлением. Еще одной угрозой возникновения травли и агрессии среди ровесников является кибербуллинг. В декабре 2024 года были заблокированы десятки онлайн-порталов, признанных деструктивными для психики подростков.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло несколько случаев недетских разборок: в декабре восьмиклассницы избили одноклассницу и сняли драку на видео. Еще одна девочка подверглась нападению возле ТЦ на глазах у большого количества взрослых и детей. Причиной драки предположительно стали оскорбления в соцсетях.

К сожалению, жестокие драки происходят даже в более младших классах. В избиение мальчика с инвалидностью пришлось вмешаться представителям следствия.

Авторы законопроекта полагают, что наличие ответственности за травлю поможет пресечь новые трагические случаи.

Ранее новосибирцы поделились честным мнением о самых худших лицеях города.

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