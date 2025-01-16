Активную борьбу с буллингом в школах начнут в Новосибирске

Posted 16 января, 14:53
Published 16 января, 14:53
Modified 16 января, 14:55
Updated 16 января, 14:55
Отмечается, что случаи травли в новосибирских школах стали частым явлением. Еще одной угрозой возникновения травли и агрессии среди ровесников является кибербуллинг. В декабре 2024 года были заблокированы десятки онлайн-порталов, признанных деструктивными для психики подростков.
Напомним, ранее в Новосибирске произошло несколько случаев недетских разборок: в декабре восьмиклассницы избили одноклассницу и сняли драку на видео. Еще одна девочка подверглась нападению возле ТЦ на глазах у большого количества взрослых и детей. Причиной драки предположительно стали оскорбления в соцсетях.
К сожалению, жестокие драки происходят даже в более младших классах. В избиение мальчика с инвалидностью пришлось вмешаться представителям следствия.
Авторы законопроекта полагают, что наличие ответственности за травлю поможет пресечь новые трагические случаи.
Ранее новосибирцы поделились честным мнением о самых худших лицеях города.