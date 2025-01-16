Александр Бастрыкин потребовал найти для сибирячки лекарство за 50 млн рублей

Posted 16 января, 09:10
Published 16 января, 09:10
Modified 16 января, 09:12
Updated 16 января, 09:12
Девушке был поставлен диагноз тяжелого комбинированного иммунодефицита (АДА-ТКИН) еще в 2017 году. Это редкое заболевание связано с дефицитом фермента аденозиндезаминазы, из-за чего организм не способен эффективно бороться с инфекциями. Любое простое ОРВИ может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до реанимации.
Решение проблемы должно было прийти в 2023 году, когда стало известно о препарате Elapegademase-IvIr (Revcovi), способном существенно улучшить качество жизни девушки. Однако высокая стоимость лекарства — около 50 миллионов рублей — стала камнем преткновения. Региональный Минздрав, обязанный обеспечить пациентку препаратом по решению суда, отказался выполнить свои обязательства, ссылаясь на отсутствие лекарства в списке жизненно необходимых.
После многочисленных обращений семьи девушки в различные инстанции, ситуация оставалась нерешенной. В июне 2024 года Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Однако за полгода сдвигов в обеспечении лекарством так и не произошло. На фоне публичного резонанса глава СКР потребовал повторного доклада от руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева о ходе расследования. В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата.