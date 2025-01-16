Александр Бастрыкин потребовал найти для сибирячки лекарство за 50 млн рублей

После многочисленных обращений семьи девушки в различные инстанции, ситуация оставалась нерешенной. В июне 2024 года Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Однако за полгода сдвигов в обеспечении лекарством так и не произошло. На фоне публичного резонанса глава СКР потребовал повторного доклада от руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева о ходе расследования. В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата.