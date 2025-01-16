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Posted 16 января, 09:10

Published 16 января, 09:10

Modified 16 января, 09:12

Updated 16 января, 09:12

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин потребовал найти для сибирячки лекарство за 50 млн рублей

16 января 2025, 09:10
Фото: Следственный комитет России. Александр Бастрыкин

В Новосибирска Бастрыкин требует найти для девушки жизненно важное лекарство

Внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина вновь привлекло громкое дело из Новосибирска, где девушка с редким генетическим заболеванием не получила необходимое лекарство за 50 млн рублей, несмотря на судебное решение.

Девушке был поставлен диагноз тяжелого комбинированного иммунодефицита (АДА-ТКИН) еще в 2017 году. Это редкое заболевание связано с дефицитом фермента аденозиндезаминазы, из-за чего организм не способен эффективно бороться с инфекциями. Любое простое ОРВИ может обернуться серьезными осложнениями, вплоть до реанимации.

Решение проблемы должно было прийти в 2023 году, когда стало известно о препарате Elapegademase-IvIr (Revcovi), способном существенно улучшить качество жизни девушки. Однако высокая стоимость лекарства — около 50 миллионов рублей — стала камнем преткновения. Региональный Минздрав, обязанный обеспечить пациентку препаратом по решению суда, отказался выполнить свои обязательства, ссылаясь на отсутствие лекарства в списке жизненно необходимых.

После многочисленных обращений семьи девушки в различные инстанции, ситуация оставалась нерешенной. В июне 2024 года Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Однако за полгода сдвигов в обеспечении лекарством так и не произошло. На фоне публичного резонанса глава СКР потребовал повторного доклада от руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева о ходе расследования. В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата.

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