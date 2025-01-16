Авиакомпания S7 снова прокололась и получила штраф за оголодавших пассажиров

Posted 16 января, 02:59
Published 16 января, 02:59
Modified 16 января, 03:01
Updated 16 января, 03:01
Такое решение было принято после полета рейса из Братска в Москву, совершённый в августе 2024 года, где 150 пассажиров остались без горячего питания во время пятичасового перелёта.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, перевозчик был привлечён к административной ответственности за повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства. Штраф составил 30 тысяч рублей.
Причины, по которым пассажиры остались без горячего питания, в официальных документах не уточняются. Однако это далеко не первое подобное происшествие. В 2023 году S7 уже становилась объектом критики за задержки рейсов и низкий уровень сервиса.
Руководству компании внесено представление с требованием устранить нарушения и принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.