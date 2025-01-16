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Posted 16 января, 02:59

Published 16 января, 02:59

Modified 16 января, 03:01

Updated 16 января, 03:01

Самолет S7

Авиакомпания S7 снова прокололась и получила штраф за оголодавших пассажиров

16 января 2025, 02:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Самолет S7

Новосибирскую авиакомпанию S7 оштрафовали за голодных пассажиров

Западно-Сибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию «Сибирь» (S7 Airlines) за несоблюдение прав пассажиров.

Такое решение было принято после полета рейса из Братска в Москву, совершённый в августе 2024 года, где 150 пассажиров остались без горячего питания во время пятичасового перелёта.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, перевозчик был привлечён к административной ответственности за повторное оказание услуг с нарушением требований законодательства. Штраф составил 30 тысяч рублей.

Причины, по которым пассажиры остались без горячего питания, в официальных документах не уточняются. Однако это далеко не первое подобное происшествие. В 2023 году S7 уже становилась объектом критики за задержки рейсов и низкий уровень сервиса.

Руководству компании внесено представление с требованием устранить нарушения и принять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Пилот самолета S7 смотрел гонки во время полета в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Москва#Штраф#Пассажиры#Авиация#Транспортная прокуратура#S7 Airlines#Административная ответственность
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