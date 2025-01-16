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Posted 16 января, 12:18

Published 16 января, 12:18

Modified 16 января, 12:20

Updated 16 января, 12:20

Джакузи в термальном комплексе

Авторский термальный комплекс срочно продают в Новосибирске за 38 млн рублей

16 января 2025, 12:18
Фото: Авито. Джакузи в термальном комплексе

В Новосибирске выставлен на продажу термальный комплекс за 38 млн рублей

В Новосибирске продают термальный комплекс в Заельцовском районе, сообщается на популярном сайте онлайн-объявлений.

В Заельцовском районе Новосибирска появилось необычное предложение для тех, кто ищет готовый бизнес в сфере wellness. На популярной платформе объявлений выставлен на продажу термальный комплекс общей площадью 430 м². Продавец оценивает объект в 38 миллионов рублей и предлагает гибкие условия сделки, включая рассрочку до двух лет от застройщика, так как хочет продать бизнес в срочном порядке.

Автор объявления отмечает, что комплекс отличается авторским дизайном и современными технологическим решениям. Объект представляет собой многофункциональное пространство, оборудованное для полноценного отдыха и восстановления. Среди ключевых зон комплекса: сауна и хамам, бассейн с гидромассажными лежаками, течением и водопадом, соляная кабина, дорожка Кнейпа, душ впечатлений и обливное ведро.

Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе
Обстановка в термальном комплексе. Фото: Авито

На территории комплекса работает ресторан, предоставляющий кухню и обслуживание от одного из лучших заведений города, название которого не раскрывается. Чистота поддерживается профессиональной клининговой службой, а вода в бассейнах проходит пятиступенчатую систему фильтрации, пишет продавец. Комплекс находится на улице Залесского, 5/1 в Заельцовском районе. Продавец утверждает, что срок окупаемости объекта составляет около восьми лет.

В Новосибирске также выставили на продажу популярный торговый центр, расположившийся напротив железнодорожного вокзала.

Торговый центр за 129 млн — популярное здание напротив вокзала продают в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Бизнес#Общество#Новосибирск#Бассейн#Продажа#Сауна#Ресторан#Термальный комплекс
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