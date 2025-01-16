Авторский термальный комплекс срочно продают в Новосибирске за 38 млн рублей

Posted 16 января, 12:18
Published 16 января, 12:18
Modified 16 января, 12:20
Updated 16 января, 12:20
В Заельцовском районе Новосибирска появилось необычное предложение для тех, кто ищет готовый бизнес в сфере wellness. На популярной платформе объявлений выставлен на продажу термальный комплекс общей площадью 430 м². Продавец оценивает объект в 38 миллионов рублей и предлагает гибкие условия сделки, включая рассрочку до двух лет от застройщика, так как хочет продать бизнес в срочном порядке.
Автор объявления отмечает, что комплекс отличается авторским дизайном и современными технологическим решениям. Объект представляет собой многофункциональное пространство, оборудованное для полноценного отдыха и восстановления. Среди ключевых зон комплекса: сауна и хамам, бассейн с гидромассажными лежаками, течением и водопадом, соляная кабина, дорожка Кнейпа, душ впечатлений и обливное ведро.
На территории комплекса работает ресторан, предоставляющий кухню и обслуживание от одного из лучших заведений города, название которого не раскрывается. Чистота поддерживается профессиональной клининговой службой, а вода в бассейнах проходит пятиступенчатую систему фильтрации, пишет продавец. Комплекс находится на улице Залесского, 5/1 в Заельцовском районе. Продавец утверждает, что срок окупаемости объекта составляет около восьми лет.
В Новосибирске также выставили на продажу популярный торговый центр, расположившийся напротив железнодорожного вокзала.