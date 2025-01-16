Авторский термальный комплекс срочно продают в Новосибирске за 38 млн рублей

В Заельцовском районе Новосибирска появилось необычное предложение для тех, кто ищет готовый бизнес в сфере wellness. На популярной платформе объявлений выставлен на продажу термальный комплекс общей площадью 430 м². Продавец оценивает объект в 38 миллионов рублей и предлагает гибкие условия сделки, включая рассрочку до двух лет от застройщика, так как хочет продать бизнес в срочном порядке.