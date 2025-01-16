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Posted 16 января, 06:24

Published 16 января, 06:24

Modified 16 января, 06:26

Updated 16 января, 06:26

Ватрушки очень популярны среди детей

Чем опасно катание на «ватрушках» — мнение медика

16 января 2025, 06:24
Фото: 1MI. Ватрушки очень популярны среди детей

Врач из Новосибирска рассказал об опасности катания на «ватрушках»

Занятие тюбингом очень травмоопасно, предупреждают медики.

Каждую зиму травматологи фиксируют всплеск травм, которые получают дети в результате катания на так называемых «ватрушках». По словам хирурга Игоря Клочихина, наиболее частые из них — ушибы лица и головы, переломы рук, ключиц и пальцев, повреждения позвоночника.

С одной стороны, говорит медик, к таким последствиям приводят столкновения детей со своими товарищами по зимним развлечениям, с другой — отсуствие контроля за скоростью и траекторией в финале спуска, где обычно скапливаются люди.

Наибольшую опасность предствляет катание на «ватрушке», прицепленной веревкой к автомобилю. В этом случае развивается большая скорость и человек на тюбинге абсолютно не контролирует процесс, что чревато тяжелыми травмами, констатирует врач.

Если же травма все-таки получена, нужно постараться обеспечить поврежденному месту максимальный покой, приложить к нему снег и как можно быстрее обратиться в травмпункт, рассказал Игорь Клочихин в интервью Ом1 Новосибирск.

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#Новосибирск#Опасность#Травмы#Тюбинг#Катание
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