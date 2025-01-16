Домклик определил регионы с максимальным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

Posted 16 января, 12:44
Published 16 января, 12:44
Modified 16 января, 12:44
Updated 16 января, 12:44
Аналитики учитывали данные за период с декабря 2023-го по декабрь 2024 года, сообщает muksun.fm.
В Ханты-Мансийском автономном округе показатель снижения цен на «вторичку» составил 7,7 процента, в Карачаево-Черкесии — 5,7 процента, в Коми — 3,9 процента. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость 1 квадратного метра жилья в ХМАО составила 90,9 тысячи рублей (против 98,6 тысячи в декабре 2023 года), в Карачаево-Черкесской Республике — 82,2 тысячи (против 87,2 тысячи рублей), в Коми — 73 тысячи (против 76 тысяч рублей).
Наряду с этими субъектами в десятку лидеров по этому показателю вошли: Камчатский край, республики Тыва и Карелия, Хабаровский край, Костромская область, республики Башкортостан и Дагестан. За последний год в этих регионах в ипотечных сделках снижение цен составило от 3,1 до 0,7 процента. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья на Камчатке составила 128,6 тысячи рублей, в Тыве — 114,1 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 92,8 тысячи рублей, в Карелии — 87,7 тысячи рублей, в Дагестане — 87,4 тысячи рублей, в Башкортостане — 79,9 тысячи рублей, в Костромской области — 69,2 тысячи рублей.