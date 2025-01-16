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Posted 16 января, 12:44

Published 16 января, 12:44

Modified 16 января, 12:44

Updated 16 января, 12:44

Домклик определил регионы с максимальным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

Домклик определил регионы с максимальным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

16 января 2025, 12:44
Фото: 1MI.
В тройку субъектов с наиболее значительным снижением стоимости квадратного метра жилья во вторичке в 2024 году вошли: ХМАО-Югра, республики Коми и Карачаево-Черкесия. Рейтинг регионов представил «Домклик» на основе анализа данных «СберИндекса» в фактических сделках по ипотеке на вторичное жилье.

Аналитики учитывали данные за период с декабря 2023-го по декабрь 2024 года, сообщает muksun.fm.

В Ханты-Мансийском автономном округе показатель снижения цен на «вторичку» составил 7,7 процента, в Карачаево-Черкесии — 5,7 процента, в Коми — 3,9 процента. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость 1 квадратного метра жилья в ХМАО составила 90,9 тысячи рублей (против 98,6 тысячи в декабре 2023 года), в Карачаево-Черкесской Республике — 82,2 тысячи (против 87,2 тысячи рублей), в Коми — 73 тысячи (против 76 тысяч рублей).

Наряду с этими субъектами в десятку лидеров по этому показателю вошли: Камчатский край, республики Тыва и Карелия, Хабаровский край, Костромская область, республики Башкортостан и Дагестан. За последний год в этих регионах в ипотечных сделках снижение цен составило от 3,1 до 0,7 процента. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья на Камчатке составила 128,6 тысячи рублей, в Тыве — 114,1 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 92,8 тысячи рублей, в Карелии — 87,7 тысячи рублей, в Дагестане — 87,4 тысячи рублей, в Башкортостане — 79,9 тысячи рублей, в Костромской области — 69,2 тысячи рублей.

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