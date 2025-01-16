Домклик определил регионы с максимальным снижением цен на вторичное жилье за 2024 год

Наряду с этими субъектами в десятку лидеров по этому показателю вошли: Камчатский край, республики Тыва и Карелия, Хабаровский край, Костромская область, республики Башкортостан и Дагестан. За последний год в этих регионах в ипотечных сделках снижение цен составило от 3,1 до 0,7 процента. По состоянию на декабрь 2024 года стоимость квадратного метра вторичного жилья на Камчатке составила 128,6 тысячи рублей, в Тыве — 114,1 тысячи рублей, в Хабаровском крае — 92,8 тысячи рублей, в Карелии — 87,7 тысячи рублей, в Дагестане — 87,4 тысячи рублей, в Башкортостане — 79,9 тысячи рублей, в Костромской области — 69,2 тысячи рублей.