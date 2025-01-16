Ефимов: В Москве за 5 лет построено 15 объектов для учреждений культуры

Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, рассказал, что особое внимание уделено обновлению объектов в ЦАО. Здесь было построено десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тысячи квадратных метров. В данный список входят павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. По его словам, АИП помогает эффективно использовать средства из городского бюджета и создавать новые культурные пространства.