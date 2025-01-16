Ефимов: В Москве за 5 лет построено 15 объектов для учреждений культуры

Posted 16 января, 15:19
Published 16 января, 15:19
Modified 16 января, 15:19
Updated 16 января, 15:19
Портал mos.ru сообщает, что в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве продолжаются работы по развитию инфраструктуры и улучшению условий для культурных организаций.
Ефимов отметил, что АИП позволяет вводить необходимые для городской инфраструктуры объекты. За последние пять лет культурные организации получили 15 новых объектов суммарной площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Они были переданы театрам, школам искусств и зоопарку.
Среди значимых проектов — здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке столицы и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено большинство новых объектов, был возведен павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, рассказал, что особое внимание уделено обновлению объектов в ЦАО. Здесь было построено десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тысячи квадратных метров. В данный список входят павильоны для зоопарка и новые сцены для театров. По его словам, АИП помогает эффективно использовать средства из городского бюджета и создавать новые культурные пространства.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин заявил, что каждое новое здание расширяет возможности для обучения и культурного досуга. Он сообщил, что число посетителей зоопарка, который получил новые павильоны, за последние три года увеличилось в 2,8 раза, составив около 3,7 миллиона человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в прошлом году в городе было обновлено 63 объекта культуры, в том числе библиотеки, театры и школы искусств.