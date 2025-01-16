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Posted 16 января, 08:47

Published 16 января, 08:47

Modified 16 января, 08:49

Updated 16 января, 08:49

Два лучших фото

Фото Новосибирска вошли в топ-100 лучших России — на них запечатлены проблемы города

16 января 2025, 08:47
Фото: Николай Головко и Дмитрий Семеняга. 2GIS. Два лучших фото

Снимки новосибирских фотографов вошли в топ-100 лучших в России

Два снимка из Новосибирска вошли в сотню лучших в России в 2024 году.

ИИ картографического сервиса 2ГИС, проанализировавший более 6 млн кадров, загруженных пользователями за 2024 год, определил 100 лучших снимков России. Отбор лучших фотографий проводился с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Снимки оценивались по эстетической привлекательности, композиции и способности передать характер региона. В списке оказались и два кадра из Новосибирска, которые особенно ярко отразили атмосферу города.

Первый снимок, сделанный Николаем Головко, показывает сквер «Тринадцатый трамвай». Этот уголок Новосибирска давно стал символом городской истории. Центральным элементом зеленой зоны является памятник легендарному трамваю №13, который помнит не только жителей, но и многочисленные происшествия на маршруте. Правда, кадр отражает и негативную сторону — неухоженные и ржавые трамвайные рельсы.

Сквер Тринадцатый трамвай
Сквер Тринадцатый трамвай. Фото: Николай Головко. 2GIS

Второй снимок, созданный Дмитрием Семенягой, передает урбанистическую динамику Новосибирска. Фото было сделано на улице Большевистской, где открывается панорамный вид на четвертый мост через реку Обь. Правда, кадр также является неким напоминанием о мосте-долгострое, сдачу которого отклыдвают уже несколько лет.

Вид на четвертый мост
Вид на четвертый мост. Фото: Дмитрий Семеняга. 2GIS

Фотографии из Новосибирска оказались не единственными представителями Сибири в топе. В список вошли также снимки из Красноярского края, Иркутской области и Алтая.

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