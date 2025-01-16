Фото Новосибирска вошли в топ-100 лучших России — на них запечатлены проблемы города

Posted 16 января, 08:47
Published 16 января, 08:47
Modified 16 января, 08:49
Updated 16 января, 08:49
ИИ картографического сервиса 2ГИС, проанализировавший более 6 млн кадров, загруженных пользователями за 2024 год, определил 100 лучших снимков России. Отбор лучших фотографий проводился с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Снимки оценивались по эстетической привлекательности, композиции и способности передать характер региона. В списке оказались и два кадра из Новосибирска, которые особенно ярко отразили атмосферу города.
Первый снимок, сделанный Николаем Головко, показывает сквер «Тринадцатый трамвай». Этот уголок Новосибирска давно стал символом городской истории. Центральным элементом зеленой зоны является памятник легендарному трамваю №13, который помнит не только жителей, но и многочисленные происшествия на маршруте. Правда, кадр отражает и негативную сторону — неухоженные и ржавые трамвайные рельсы.
Второй снимок, созданный Дмитрием Семенягой, передает урбанистическую динамику Новосибирска. Фото было сделано на улице Большевистской, где открывается панорамный вид на четвертый мост через реку Обь. Правда, кадр также является неким напоминанием о мосте-долгострое, сдачу которого отклыдвают уже несколько лет.
Фотографии из Новосибирска оказались не единственными представителями Сибири в топе. В список вошли также снимки из Красноярского края, Иркутской области и Алтая.