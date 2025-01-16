Фото Новосибирска вошли в топ-100 лучших России — на них запечатлены проблемы города

Первый снимок, сделанный Николаем Головко, показывает сквер «Тринадцатый трамвай». Этот уголок Новосибирска давно стал символом городской истории. Центральным элементом зеленой зоны является памятник легендарному трамваю №13, который помнит не только жителей, но и многочисленные происшествия на маршруте. Правда, кадр отражает и негативную сторону — неухоженные и ржавые трамвайные рельсы.