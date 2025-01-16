Глава МИД Лавров: в Новосибирске создали более 50 фейков

Одним из ярких примеров ложной информации, которая была выявлена в регионе, стал слух о похищении детей из Луганска и их принудительной милитаризации в Новосибирской области. Эта новость мгновенно распространилась в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс. Однако проверка показала, что на самом деле речь шла о детском летнем лагере для юнармейцев из ЛНР, в который дети попадали добровольно после конкурсного отбора.