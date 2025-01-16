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Posted 16 января, 03:48

Published 16 января, 03:48

Modified 16 января, 03:50

Updated 16 января, 03:50

Пресс-конференция с Сергеем Лавровым

Глава МИД Лавров: в Новосибирске создали более 50 фейков

16 января 2025, 03:48
Фото: МИД РФ. Пресс-конференция с Сергеем Лавровым

В Новосибирске за год создали более 50 фейков

В 2024 году в Новосибирской области зафиксировали более 50 уникальных случаев распространения ложной информации, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, подводя итоги работы МИДа в прошлом году.

По словам Лаврова, работа с дезинформацией требует глобального взаимодействия и объединённых усилий на международной арене. Важным шагом стало создание Международной ассоциации по фактчекингу, инициированной АНО «Диалог» и ТАСС. В прошлом году была презентована новая международная организация — Global Fact-checking Network, основная цель которой — разоблачение и опровержение ложных сведений по всему миру.

Одним из ярких примеров ложной информации, которая была выявлена в регионе, стал слух о похищении детей из Луганска и их принудительной милитаризации в Новосибирской области. Эта новость мгновенно распространилась в социальных сетях, вызвав широкий общественный резонанс. Однако проверка показала, что на самом деле речь шла о детском летнем лагере для юнармейцев из ЛНР, в который дети попадали добровольно после конкурсного отбора.

Евгений Попантонопуло, вице-мэра Новосибирска, курирующий вопросы информационной политики, отметил, как важно оперативно реагировать на подобные происшествия. В регионе проблема фейков стоит особенно остро, и для её решения борьба с ложными новостями остаётся приоритетом на всех уровнях. В рамках программы «Чистое информационное поле» в 2025 году в Новосибирской области откроется Центр медиаграмотности, где школьники, студенты и взрослые смогут научиться различать правду от вымысла и не попадаться на манипуляции.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#СМИ#Социальные сети#Фейк#Медиа#Сергей Лавров
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