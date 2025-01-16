Крещенских морозов не будет: Новосибирск ждет потепление и снегопады

Снега ожидается совсем немного: чуть утром и едва заметно вечером. Однако до Крещения, по данным Gismeteo, в городе выпадет значительное количество осадков, поэтому день обещает быть по-настоящему зимним. Ветер будет ощутимее, чем в прогнозах Гидрометцентра, со скоростью 7-8 м/с.