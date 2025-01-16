Крещенских морозов не будет: Новосибирск ждет потепление и снегопады

Posted 16 января, 11:14
Published 16 января, 11:14
Modified 16 января, 11:16
Updated 16 января, 11:16
По прогнозам синоптиков, ночь на 19 января принесёт умеренный мороз: температура опустится до -11…-13 градусов, в пригородах — до -16. Днём станет немного теплее, воздух прогреется до -8…-10 градусов. Ожидается небольшой снег, который добавит зимнего настроения. Ветер будет слабым, юго-западным, со скоростью 2-7 м/с.
Интересно, что Крещение окажется прохладнее пятницы и субботы, когда столбики термометров покажут более мягкие температуры.
Этот сервис прогнозирует чуть менее суровую ночь — около -10 градусов, но утром температура слегка понизится до -11 градусов. Днём будет стабильный мороз в районе -9 градусов.
Снега ожидается совсем немного: чуть утром и едва заметно вечером. Однако до Крещения, по данным Gismeteo, в городе выпадет значительное количество осадков, поэтому день обещает быть по-настоящему зимним. Ветер будет ощутимее, чем в прогнозах Гидрометцентра, со скоростью 7-8 м/с.
Яндекс даёт самый мягкий прогноз. Температура ночью и днём остановится на отметке -7 градусов, что заметно теплее, чем в других прогнозах. Снег будет лёгким и непродолжительным, что создаст спокойную атмосферу для праздничных мероприятий.
По сравнению с предыдущими днями, когда температура держалась в районе -6 градусов, Крещение всё же станет чуть холоднее. Однако это изменение практически незаметно для горожан, привыкших к сибирской зиме.
Прогноз от WorldWeather обещает стабильный мороз без значительных осадков. Ночью температура достигнет -8 градусов, а днём чуть опустится до -9 градусов. Весь день будет облачным, снег не ожидается.
По сравнению с пятницей и субботой, Крещение будет прохладнее, но комфортной погодой. Отсутствие ветра и осадков создаст идеальные условия для прогулок и праздничных мероприятий.
Крещенские морозы в этом году обходят Новосибирск стороной. Температуры будут умеренными, снег — лёгким, а ветер незначительным. Если вы планируете окунуться в прорубь или просто насладиться зимними видами города, 19 января станет для этого отличным днём.