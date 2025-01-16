Мэр Новосибирска подвел итоги реализации инвестпроекта «Горводоканалом»

Posted 16 января, 11:05
Published 16 января, 11:05
Modified 16 января, 11:07
Updated 16 января, 11:07
За последние пять лет МУП «Горводоканал» построил более 40 километров водопроводных и канализационных сетей, реконструировано почти 6 километров коллекторов. Работы велись в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска и Новосибирской агломерации».
«Считаю, что с инвестиционной программой „Горводоканал“ справился в полном объёме как по направлению водоснабжения, так и по водоотведению. Важно, что часть работ предприятие выполняет собственными силами. Самое главное — четко выдержать сроки по объектам, которые сейчас находятся в стадии строительства, чтобы они были сданы с хорошим качеством и вовремя», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Глава муниципалитета побывал на одном из крупнейших объектов программы — двухкилометровом коллекторе, который обеспечит дальнейшую жилую застройку Левобережья.