Мэр Новосибирска подвел итоги реализации инвестпроекта «Горводоканалом»

За последние пять лет МУП «Горводоканал» построил более 40 километров водопроводных и канализационных сетей, реконструировано почти 6 километров коллекторов. Работы велись в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска и Новосибирской агломерации».