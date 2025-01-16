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Posted 16 января, 11:05

Published 16 января, 11:05

Modified 16 января, 11:07

Updated 16 января, 11:07

Мэр Максим Кудрявцев побывал на одном из строящихся объектов

Мэр Новосибирска подвел итоги реализации инвестпроекта «Горводоканалом»

16 января 2025, 11:05
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска. Мэр Максим Кудрявцев побывал на одном из строящихся объектов
«Горводоканал» подвел итоги инвестпрограммы, сообщили в мэрии Новосибирска.

За последние пять лет МУП «Горводоканал» построил более 40 километров водопроводных и канализационных сетей, реконструировано почти 6 километров коллекторов. Работы велись в рамках программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Новосибирска и Новосибирской агломерации».

«Считаю, что с инвестиционной программой „Горводоканал“ справился в полном объёме как по направлению водоснабжения, так и по водоотведению. Важно, что часть работ предприятие выполняет собственными силами. Самое главное — четко выдержать сроки по объектам, которые сейчас находятся в стадии строительства, чтобы они были сданы с хорошим качеством и вовремя», — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Глава муниципалитета побывал на одном из крупнейших объектов программы — двухкилометровом коллекторе, который обеспечит дальнейшую жилую застройку Левобережья.

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