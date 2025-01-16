Мэрия приняла финальное решение о строительстве приюта на Малыгина — что там будет

В горадминистрации рассказали, что жильцы аварийных домов на улице Малыгина включены в программу расселения, однако в ближайшие годы оно не предусмотрено. Здания были признаны аварийными и подлежащими сносу в период с 2022 по 2024 годы. В связи с этим их расселение запланировано не раньше 2031 года.