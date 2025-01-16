Мэрия приняла финальное решение о строительстве приюта на Малыгина — что там будет

Posted 16 января, 02:41
Published 16 января, 02:41
Modified 16 января, 02:43
Updated 16 января, 02:43
Мэрия Новосибирска официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных. Этот проект, который обсуждался на протяжении нескольких лет, получил конкретные сроки реализации. Новое учреждение появится на улице Малыгина, в районе Верх-Тулинского сельсовета, и станет частью системы работы с бездомными животными в городе. Отметим, что ранее жители Хилокского жилмассива выступили против плана по строительству питомника на их территории.
Согласно информации, предоставленной Atas.Info департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, проект предусматривает обустройство приюта на 100 мест. Он станет филиалом муниципального казенного учреждения «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». Новое учреждение позволит разгрузить действующие площади, рассчитанные лишь на временное содержание животных, и расширить возможности города по работе с бездомными собаками.
Как отмечается в ответе мэрии, пункт будет построен с соблюдением всех санитарных норм. Расстояние до ближайших жилых домов составляет 749 метров, что «превышает установленные требования по санитарно-защитным зонам более чем в семь раз».
«Кроме того, между планируемым пунктом содержания животных и жилыми домами по улице Малыгина расположены иные промышленные и торговые объекты, имеющие собственное ограждение. Таким образом, оборудование пункта содержания животных на 100 собак на обозначенной территории не может оказать какого-либо негативного воздействия на жителей домов по улице Малыгина», — ответили в мэрии Новосибирска.
Для реализации проекта уже предусмотрены бюджетные ассигнования на 2025–2026 годы. Ожидается, что приют начнет свою работу в четвертом квартале 2025 года. На данный момент идет разработка проектно-сметной документации, и, как пояснили в мэрии, ее направили на экспертизу в профильное учреждение Новосибирской области.
«Работа с животными без владельцев будет осуществляться в прежнем режиме: отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на место отлова, если животное не проявляет агрессии. Крупные собаки и животные с признаками агрессии будут содержаться в приюте до момента передачи новому владельцу либо пожизненно», — уточнили в администрации города.
На фоне роста жалоб на агрессивных собак, особенно в Дзержинском и Ленинском районах, строительство нового приюта стало необходимой мерой. В 2024 году в Новосибирске отловили 653 собаки, однако лишь 193 из них нашли новых хозяев.
Тем не менее проект столкнулся с критикой со стороны жителей микрорайона Хилок. Они обеспокоены возможным увеличением числа бездомных животных и считают место для строительства неудачным. Район регулярно сталкивается с рядом экологических и социальных проблем, что добавляет скепсиса в отношении нового объекта.
«Муниципальной земли здесь практически нет. Поэтому где именно собираются строить приют, пока непонятно. Однако уже было заявлено, что мэрия готова выделить субсидии для переселения жителей улицы Малыгина. В 2025 году можно будет подать документы, а в 2026 году жители смогут переехать. Если это произойдет, то, пожалуйста, пусть строят что угодно. Хоть крематорий для животных — нам уже все равно будет. Но если переселения не будет, жители, конечно, будут бороться против этого проекта», — ранее отметил местный общественник Михаил Михайлов.
В горадминистрации рассказали, что жильцы аварийных домов на улице Малыгина включены в программу расселения, однако в ближайшие годы оно не предусмотрено. Здания были признаны аварийными и подлежащими сносу в период с 2022 по 2024 годы. В связи с этим их расселение запланировано не раньше 2031 года.
«Принимая во внимание даты признания многоквартирных домов по ул. Малыгина аварийными и подлежащими сносу, в действующие программы расселения указанные дома не включены. С учетом внесенных актов прокурорского реагирования в постановления мэрии города Новосибирска о признании домов по ул. Малыгина аварийными и подлежащими сносу внесены изменения в части сокращения сроков расселения домов с 2034 до 2031 год», — пояснили в администрации.
Мэрия заверяет, что строительство приюта не окажет негативного влияния на окружающие территории и будет способствовать улучшению общей ситуации с бездомными животными в Новосибирске.