Москвичи сорвали контракт по организации дорожного движения в Новосибирске

Как сообщили в городской прокуратуре сибирской столицы, компания заключила три контракта с муниципальным Центром организации дорожного движения на общую сумму более 7 миллионов рублей. В сентябре 2024 года работы должны были быть завершены, однако подрядчик не выполнил своих обязательств.