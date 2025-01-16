Москвичи сорвали контракт по организации дорожного движения в Новосибирске

Posted 16 января, 05:20
Published 16 января, 05:20
Modified 16 января, 05:22
Updated 16 января, 05:22
Коммерческую организацию, зарегистрированную в Москве, Басманный суд оштрафовал за невыполение контракта по разработке проектов организации дорожного движения в Новосибирске.
Как сообщили в городской прокуратуре сибирской столицы, компания заключила три контракта с муниципальным Центром организации дорожного движения на общую сумму более 7 миллионов рублей. В сентябре 2024 года работы должны были быть завершены, однако подрядчик не выполнил своих обязательств.
В итоге генеральный директор компании-подрядчика, название которой в прокуратуре не разглашают, оштрафован на 281 тысячу рублей. При этом подрядчик обязан завершить все работы, предусмотренные контрактом, за этим будут продолжать следить прокуроры.
Ранее мы рассказывали, что экс-руководитель Центра организации дорожного движения был осужден на восемь лет лишения свободы за взяточничество.