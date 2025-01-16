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Posted 16 января, 05:20

Published 16 января, 05:20

Modified 16 января, 05:22

Updated 16 января, 05:22

Дело о новосибирских дорогах рассматривал московский суд

Москвичи сорвали контракт по организации дорожного движения в Новосибирске

16 января 2025, 05:20
Фото: 1MI. Дело о новосибирских дорогах рассматривал московский суд
Прокуратура вступилась за права автомобилистов, сообщили в надзорном ведомтстве

Коммерческую организацию, зарегистрированную в Москве, Басманный суд оштрафовал за невыполение контракта по разработке проектов организации дорожного движения в Новосибирске.

Как сообщили в городской прокуратуре сибирской столицы, компания заключила три контракта с муниципальным Центром организации дорожного движения на общую сумму более 7 миллионов рублей. В сентябре 2024 года работы должны были быть завершены, однако подрядчик не выполнил своих обязательств.

В итоге генеральный директор компании-подрядчика, название которой в прокуратуре не разглашают, оштрафован на 281 тысячу рублей. При этом подрядчик обязан завершить все работы, предусмотренные контрактом, за этим будут продолжать следить прокуроры.

Ранее мы рассказывали, что экс-руководитель Центра организации дорожного движения был осужден на восемь лет лишения свободы за взяточничество.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Суд#Контракт#Подрядчик
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