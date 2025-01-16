Названы самые «дорогие» специалисты: кого с охотой берут на работу в Новосибирске

Posted 16 января, 14:22
Published 16 января, 14:22
Modified 16 января, 14:24
Updated 16 января, 14:24
Стало известно, что самые высокие зарплаты порядка 200 тыс руб/мес предлагали высококвалифицированным специалистам, занятых в сфере информационных технологий.
Так, зарплаты программистов и менеджеров почти в шесть раз превысили средний доход воспитателей и дворников.
Больше всего предлагали соискателям с навыками на должность директоров по информационным технологиям и DevOps-инженерам. Предложения доходили до 200 тысяч. В среднем по России предлагают порядка 250 тысяч на вакансии DevOps-инженера, руководителя группы разработки и дата-сайентиста.
Кроме того, компании в Новосибирске нуждаются в геодезистах, предлагая соискателям в среднем до 170 тыс., машинистах (до 160 тыс.), геологах (до 150 тыс.). Примерно на такую же зарплату могут рассчитывать директора и руководящий состав, сварщики, прорабы, руководители отдела продаж, директора по персоналу.
Гораздо более скромные доходы в Новосибирске имеют уборщики (34 тыс/мес.), воспитатели и няни (35 тыс.), дворники (35 тыс.) и охранники (40 тыс.).
Ранее в Новосибирске резко подешевело такси.