Названы самые «дорогие» специалисты: кого с охотой берут на работу в Новосибирске

Больше всего предлагали соискателям с навыками на должность директоров по информационным технологиям и DevOps-инженерам. Предложения доходили до 200 тысяч. В среднем по России предлагают порядка 250 тысяч на вакансии DevOps-инженера, руководителя группы разработки и дата-сайентиста.