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Posted 16 января, 14:22

Published 16 января, 14:22

Modified 16 января, 14:24

Updated 16 января, 14:24

Кто может рассчитывать на большие доходы

Названы самые «дорогие» специалисты: кого с охотой берут на работу в Новосибирске

16 января 2025, 14:22
Фото: Изображение Midjourney. Кто может рассчитывать на большие доходы

Названы самые высокооплачиваемые специальности в Новосибирске

Специалисты hh.ru проанализировали сотни вакансий и составили рейтинг самых «дорогих» специалистов в Новосибирской области.

Стало известно, что самые высокие зарплаты порядка 200 тыс руб/мес предлагали высококвалифицированным специалистам, занятых в сфере информационных технологий.

Так, зарплаты программистов и менеджеров почти в шесть раз превысили средний доход воспитателей и дворников.

Больше всего предлагали соискателям с навыками на должность директоров по информационным технологиям и DevOps-инженерам. Предложения доходили до 200 тысяч. В среднем по России предлагают порядка 250 тысяч на вакансии DevOps-инженера, руководителя группы разработки и дата-сайентиста.

Кроме того, компании в Новосибирске нуждаются в геодезистах, предлагая соискателям в среднем до 170 тыс., машинистах (до 160 тыс.), геологах (до 150 тыс.). Примерно на такую же зарплату могут рассчитывать директора и руководящий состав, сварщики, прорабы, руководители отдела продаж, директора по персоналу.

Гораздо более скромные доходы в Новосибирске имеют уборщики (34 тыс/мес.), воспитатели и няни (35 тыс.), дворники (35 тыс.) и охранники (40 тыс.).

Ранее в Новосибирске резко подешевело такси.

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