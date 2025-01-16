Новосибирская компания уничтожила почву при добыче песка на 600 млн рублей

ООО «Инженерные системы» стало обладателем права на разработку участка недр «Власихинский-6» весной 2023 года. Участок, расположенный рядом с селом Марусино, был приобретен на аукционе за три миллиона рублей. Однако в ходе добычи песка были нарушены экологические нормы: компания повредила плодородный слой почвы на сельхозземлях, где такие действия категорически запрещены.