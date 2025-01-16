Новосибирская компания уничтожила почву при добыче песка на 600 млн рублей

Posted 16 января, 02:38
Published 16 января, 02:38
Modified 16 января, 02:40
Updated 16 января, 02:40
ООО «Инженерные системы» стало обладателем права на разработку участка недр «Власихинский-6» весной 2023 года. Участок, расположенный рядом с селом Марусино, был приобретен на аукционе за три миллиона рублей. Однако в ходе добычи песка были нарушены экологические нормы: компания повредила плодородный слой почвы на сельхозземлях, где такие действия категорически запрещены.
Эти факты выявила природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором. Как сообщил активист из Новосибирска Евгений Митрофанов, информация о нарушениях стала известна после проверки ведомств. Прокуратура подтвердила: компания допустила нарушение законодательства, что повлекло за собой порчу земли сельскохозяйственного назначения.
Гендиректору фирмы получил прокурорское представление. Несмотря на выявленные нарушения, компанию не лишили права пользования участком. В прокуратуре отметили, что у «Инженерных систем» имеется лицензия, и они проходят процедуру перевода земли в категорию, разрешающую добычу полезных ископаемых.