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Posted 16 января, 15:36

Published 16 января, 15:36

Modified 16 января, 15:38

Updated 16 января, 15:38

С новой схемой обмана столкнулись жители Академгородка

Новосибирцы становятся жертвами лже-сотрудников СО РАН

16 января 2025, 15:36
Фото: 1MI. С новой схемой обмана столкнулись жители Академгородка
Мошенники не прекращают придумывать новые способы обмана доверчивых граждан. Теперь они перевоплощаются в «ученых» и просят оказать помощь в содействии полиции.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками РАН. Подобные звонки получили десятки жителей Академгородка.

Главный ученый секретарь РАН Андрей Тулупов предупредил сибиряков, что сотрудники никогда не спрашивают персональные сведенья и тем более не просят отправить какие-либо данные с помощью мессенджеров.

Лже-сотрудники требуют у своих жертв паспортные данные, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию якобы с целью помочь правоохранительным органам в проведении оперативных мероприятий.

Если вы получили подобный звонок, прервите разговор и сообщите в правоохранительные органы.

Ранее сибирячка отдала миллионы гадалке из интернета за исцеление от депрессии.

Банду мошенников накрыли в Новосибирске
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