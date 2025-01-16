Новосибирцы становятся жертвами лже-сотрудников СО РАН

Posted 16 января, 15:36
Published 16 января, 15:36
Modified 16 января, 15:38
Updated 16 января, 15:38
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками РАН. Подобные звонки получили десятки жителей Академгородка.
Главный ученый секретарь РАН Андрей Тулупов предупредил сибиряков, что сотрудники никогда не спрашивают персональные сведенья и тем более не просят отправить какие-либо данные с помощью мессенджеров.
Лже-сотрудники требуют у своих жертв паспортные данные, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию якобы с целью помочь правоохранительным органам в проведении оперативных мероприятий.
Если вы получили подобный звонок, прервите разговор и сообщите в правоохранительные органы.
Ранее сибирячка отдала миллионы гадалке из интернета за исцеление от депрессии.