«Поймать и по судам затаскать»: в Новосибирске ищут водителя, не пропустившего скорую

Posted 16 января, 10:48
Published 16 января, 10:48
Modified 16 января, 10:50
Updated 16 января, 10:50
15 января 2025 года в Новосибирске произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti с госномером «О 760 ХС 154» отказался уступить дорогу машине скорой помощи, которая направлялась к пациенту с инфарктом. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Act-54 Black.
На кадрах видно, как скорая помощь с включенными сиреной и проблесковыми маячками не может продолжить движение из-за легковушки, остановившейся на светофоре на улице Сибиряков-Гвардейцев. Водитель Chevrolet Lacetti, проигнорировав требования Правил дорожного движения, не уступил дорогу медицинской бригаде.
Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Одни пользователи осудили водителя, подчеркнув, что жизнь пациента должна быть в приоритете.
«Штраф за проезд на красный свет в таких ситуациях легко обжалуется. Сам через это проходил, всё отменили. Лучше заплатить 500 рублей, чем рисковать чьей-то жизнью», — прокомментировал пользователь Денис Чоботар.
«Таких надо ловить и по всем судам таскать. Наплевательское отношение в людях в опасной ситуации и к работникам скорой помощи», — негодует пользователь сети Дмитрий Зыков.
Другие, напротив, пытались оправдать действия водителя, отметив, что он, возможно, боялся нарушения ПДД.
«Зеленый свет загорелся, и он тронулся. Не все водители знают, как правильно действовать в таких случаях», — считает пользователь Марина Грачева.
Согласно ПДД, автомобили с включенными звуковым сигналом и проблесковыми маячками имеют преимущество перед другими участниками движения. Непредоставление преимущества спецтранспорту может повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года.
В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ведется работа по установлению личности нарушителя.
«Сотрудники ГИБДД Новосибирска уже ориентированы на поиск водителя Chevrolet Lacetti. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение о мере административной ответственности», — заявили в пресс-службе дорожного ведомства.
Отметим, что ранее вопрос о размере штрафов для водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи, подняли в Госдуме. Зампред Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что необходимо внести в уголовный кодекс статью за создание препятствий для автомобилей скорой.