«Поймать и по судам затаскать»: в Новосибирске ищут водителя, не пропустившего скорую

Согласно ПДД, автомобили с включенными звуковым сигналом и проблесковыми маячками имеют преимущество перед другими участниками движения. Непредоставление преимущества спецтранспорту может повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года.