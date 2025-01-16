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Posted 16 января, 10:48

Published 16 января, 10:48

Modified 16 января, 10:50

Updated 16 января, 10:50

Автомобиль на дороге

«Поймать и по судам затаскать»: в Новосибирске ищут водителя, не пропустившего скорую

16 января 2025, 10:48
Фото: АСТ-54. Автомобиль на дороге

В Новосибирске водитель не пропустил скорую, спешившую к пациенту с инфарктом

В Новосибирске занялись поисков водителя, который не дал проехать атвомоблю скорой помощи, спешащему на вызов к пациенту с инфарктом. Нарушителя зафиксировали на камеру.

15 января 2025 года в Новосибирске произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Водитель автомобиля Chevrolet Lacetti с госномером «О 760 ХС 154» отказался уступить дорогу машине скорой помощи, которая направлялась к пациенту с инфарктом. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Act-54 Black.

На кадрах видно, как скорая помощь с включенными сиреной и проблесковыми маячками не может продолжить движение из-за легковушки, остановившейся на светофоре на улице Сибиряков-Гвардейцев. Водитель Chevrolet Lacetti, проигнорировав требования Правил дорожного движения, не уступил дорогу медицинской бригаде.

Инцидент вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Одни пользователи осудили водителя, подчеркнув, что жизнь пациента должна быть в приоритете.

«Штраф за проезд на красный свет в таких ситуациях легко обжалуется. Сам через это проходил, всё отменили. Лучше заплатить 500 рублей, чем рисковать чьей-то жизнью», — прокомментировал пользователь Денис Чоботар.

«Таких надо ловить и по всем судам таскать. Наплевательское отношение в людях в опасной ситуации и к работникам скорой помощи», — негодует пользователь сети Дмитрий Зыков.

Другие, напротив, пытались оправдать действия водителя, отметив, что он, возможно, боялся нарушения ПДД.

«Зеленый свет загорелся, и он тронулся. Не все водители знают, как правильно действовать в таких случаях», — считает пользователь Марина Грачева.

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Согласно ПДД, автомобили с включенными звуковым сигналом и проблесковыми маячками имеют преимущество перед другими участниками движения. Непредоставление преимущества спецтранспорту может повлечь штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до года.

В Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что ведется работа по установлению личности нарушителя.

«Сотрудники ГИБДД Новосибирска уже ориентированы на поиск водителя Chevrolet Lacetti. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение о мере административной ответственности», — заявили в пресс-службе дорожного ведомства.

Отметим, что ранее вопрос о размере штрафов для водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи, подняли в Госдуме. Зампред Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что необходимо внести в уголовный кодекс статью за создание препятствий для автомобилей скорой.

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