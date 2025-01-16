Пройдут не все: новосибирцам рассказали, кто не сможет окунуться в купель на Крещение

По прогнозам МЧС, в январе 2025 года всего в области у проруби окунуться около 25 тысяч человек. В прошлом году таких было 23 тысячи, в позапрошлом — 20 тысяч. Всего в Новосибирской области в январе-2025 будет работать 30 официальных купелей (в прошлом году было открыта 31 прорубь) Предполагалось, что их количество будет больше, но в нескольких случаях организаторам отказали спасатели из-за того, что толщина льда не достигла безопасных 25 сантиметров.