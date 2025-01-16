Пройдут не все: новосибирцам рассказали, кто не сможет окунуться в купель на Крещение

Posted 16 января, 08:46
Published 16 января, 08:46
Modified 16 января, 08:48
Updated 16 января, 08:48
В воскресенье, 19 января, в рамках крещенских купаний в Новосибирске будут открыты пять официальных купелей, безопасность на которых будут обеспечивать бригады скорой помощи и представители регионального управления МЧС. Две купели будут работать в круглосуточном режиме.
На каждой из официальных купелей будут дежурить полицейские, спасатели и медики, установят палатки для обогрева.
— Октябрьский район: протока реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег» — с 10.00 до 24.00
— Ленинский район: река Обь в районе микрорайона «Затон», улица Заобская, 97 — с 00.00 до 24.00
— Советский район: парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг» — с 00.00 до 24.00
— Заельцовский район: озеро «Жемчужина Сибири» — с 10.00 до 22.00
— Калининский район: озеро «Спартак» — с 10.00 до 22.00
«Одним из факторов количества купелей являются погодные условия, в этом году у нас зима какая-то не сибирская, толщина льда у нас на водоемах не везде соответствует тем требованиям, которые выдвигаются к купелям», — сообщил в ходе пресс-конференции, за которой наблюдал корреспондент Atas.Info, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.
По этой причине не будет работать купель в районе ЖК «Венеция», на месте так называемого пожарного причала. Отметим, что эта купель названа официально открытой в сообщении, которое разослало журналистам территориальное управление Роспотребнадзора, однако в МЧС эту информацию опровергли.
Кроме того, доступ на лед в районе Затона будет ограничен — к проруби будут пускать небольшими группами по 15-20 человек, остальные будут ждать своей очереди на берегу, добавил Карпов.
По прогнозам МЧС, в январе 2025 года всего в области у проруби окунуться около 25 тысяч человек. В прошлом году таких было 23 тысячи, в позапрошлом — 20 тысяч. Всего в Новосибирской области в январе-2025 будет работать 30 официальных купелей (в прошлом году было открыта 31 прорубь) Предполагалось, что их количество будет больше, но в нескольких случаях организаторам отказали спасатели из-за того, что толщина льда не достигла безопасных 25 сантиметров.
Интерес к обряду растет, но погружаться в ледяную воду можно далеко не всем.
«Абсолютно противопоказано купание людям, страдающим хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, это тяжелые формы ишемической болезни сердца, заболевания сосудов, тромбофлебиты и так далее. Если говорить о ситуационных вещах, то повышение артериального давления в момент перед купанием — не рекомендуется тогда купание, людям, которые имеют начальные признаки простудного заболевания тоже не рекомендуется», — рассказал главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич.
Во всех остальных случаях, если человек ощущает себя здоровым, противопоказаний к купанию в проруби нет, подчеркнул медик и напомнил — не стоит перед погружением употреблять алкоголь. Кроме того, Александр Балабушевич не советует нырять в ледяную воду тем людям, у которых диагностированы психические заболевания .
Традиционных крещенских морозов в этом году не ожидается. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует 19 января пасмурную погоду, утром и вечером ожидается небольшой снег. В течение дня столбик термометра будет колебаться в районе отметок 7-8 градусов мороза, по ощущениям это будет воспринимается как 12-14 градусов из-за высокой влажности и ветра, который будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду.
Специалисты платформы Gismeteo ожидают более прохладный день — на фоне небольших осадков температура может упасть до минус 11 градусов, а скорость порывов ветра может достигать 8 метров в секунду.
В целом январь в регионе в этом году выдался аномально теплым, но ближе к концу месяца синоптики обещают резкое изменение характера погоды.