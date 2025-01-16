atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 10:33

Published 16 января, 10:33

Modified 17 января, 04:40

Updated 17 января, 04:40

Лиса в клетке

«Пусть ловят негодяев»: под Новосибирском лису поймали в капкан в охраняемой зоне

16 января 2025, 10:33
Фото: 1MI. Лиса в клетке

В Новосибирской области браконьеры поймали лису в капкан в лесопарке

В лесопарке имени академика И. И. Синягина в Краснообске обнаружили лису, угодившую в капкан, сообщили в администрации рабочего поселка.

Как сообщили в администрации рабочего посёлка Краснообск, о находке сообщили местные жители. Спасение рыжей хищницы стало возможным благодаря неравнодушным прохожим, которые освободили зверя из ловушки.

На снегу остались следы крови, подтверждающие, что животное пострадало, однако его дальнейшая судьба неизвестна, так как лиса убежала в неизвестном направлении.

Капканы, установленные браконьерами, могут стать настоящей угрозой не только для диких животных, но и для людей. Лесопарк имени академика Синягина — особо охраняемая природная территория, где жители Краснообска и Новосибирска привыкли гулять с детьми, домашними питомцами и заниматься спортом.

Лиса в ловушке
Лиса в ловушке. Фото: Администрация Краснообска
«Это какой-то ужас! В охраняемой зоне ставить капканы? Да еще на таких беззащитных животных! Кто вообще на такое способен?!» — возмущается жительница Краснообска Ольга Михайлова.
«Сколько еще таких ловушек расставлено в нашем лесопарке? Где гарантии, что завтра мой пес не угодит в капкан? Это просто безответственность!» — написал Дмитрий Ковалев.

В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области сообщили, что ранее информация о подобных происшествиях не поступала. На место выехал инспектор, чтобы разобраться в ситуации.

«Пусть ловят негодяев. Лисица ни в чем не виновата. Кто дал право мучить животных в парке, который, по идее, должен быть заповедником? Найти бы этих мерзавцев и заставить ответить!», — возмущается житель Краснообска Николай Громов.
«Ставить капкан в охраняемой зоне — это прямое нарушение закона! Почему никто не контролирует такие вещи? Если бы не случайные прохожие, лиса погибла бы в мучениях!» — поделился мнением пенсионер Василий Петрович.

Использование капканов в заповедной зоне — прямое нарушение закона. Нарушители рискуют не только крупными штрафами, но и реальными сроками. Пока личность виновного не установлена, жители Краснообска призывают быть внимательными и при обнаружении ловушек немедленно сообщать в правоохранительные органы.

Лиса бегала по улицам в Новосибирской области: как нельзя вести себя с диким зверем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске лиса пришла к спасателям похвастаться шикарной шубойЛиса пришла с проверкой на стройку в НовосибирскеТощий лис чуть не съел кота в Новосибирске — его отбил хозяин
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Браконьеры#Заповедник#Краснообск#Лиса#Охрана природы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика