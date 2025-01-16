«Пусть ловят негодяев»: под Новосибирском лису поймали в капкан в охраняемой зоне

Posted 16 января, 10:33
Published 16 января, 10:33
Modified 17 января, 04:40
Updated 17 января, 04:40
Как сообщили в администрации рабочего посёлка Краснообск, о находке сообщили местные жители. Спасение рыжей хищницы стало возможным благодаря неравнодушным прохожим, которые освободили зверя из ловушки.
На снегу остались следы крови, подтверждающие, что животное пострадало, однако его дальнейшая судьба неизвестна, так как лиса убежала в неизвестном направлении.
Капканы, установленные браконьерами, могут стать настоящей угрозой не только для диких животных, но и для людей. Лесопарк имени академика Синягина — особо охраняемая природная территория, где жители Краснообска и Новосибирска привыкли гулять с детьми, домашними питомцами и заниматься спортом.
«Это какой-то ужас! В охраняемой зоне ставить капканы? Да еще на таких беззащитных животных! Кто вообще на такое способен?!» — возмущается жительница Краснообска Ольга Михайлова.
«Сколько еще таких ловушек расставлено в нашем лесопарке? Где гарантии, что завтра мой пес не угодит в капкан? Это просто безответственность!» — написал Дмитрий Ковалев.
В Министерстве природных ресурсов Новосибирской области сообщили, что ранее информация о подобных происшествиях не поступала. На место выехал инспектор, чтобы разобраться в ситуации.
«Пусть ловят негодяев. Лисица ни в чем не виновата. Кто дал право мучить животных в парке, который, по идее, должен быть заповедником? Найти бы этих мерзавцев и заставить ответить!», — возмущается житель Краснообска Николай Громов.
«Ставить капкан в охраняемой зоне — это прямое нарушение закона! Почему никто не контролирует такие вещи? Если бы не случайные прохожие, лиса погибла бы в мучениях!» — поделился мнением пенсионер Василий Петрович.
Использование капканов в заповедной зоне — прямое нарушение закона. Нарушители рискуют не только крупными штрафами, но и реальными сроками. Пока личность виновного не установлена, жители Краснообска призывают быть внимательными и при обнаружении ловушек немедленно сообщать в правоохранительные органы.