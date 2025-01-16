«Пусть ловят негодяев»: под Новосибирском лису поймали в капкан в охраняемой зоне

Капканы, установленные браконьерами, могут стать настоящей угрозой не только для диких животных, но и для людей. Лесопарк имени академика Синягина — особо охраняемая природная территория, где жители Краснообска и Новосибирска привыкли гулять с детьми, домашними питомцами и заниматься спортом.