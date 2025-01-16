Редкое астрономическое явление: парад планет ожидается в январе

Posted 16 января, 05:51
Published 16 января, 05:51
Modified 16 января, 05:53
Updated 16 января, 05:53
Во вторник, 21 января, новосибирцы смогут наблюдать редкое явление — так называемый парад планет. Невооруженным глазом на небе можно будет увидеть, как четыре планеты, Сатурн, Юпитер, Марс и Венера, выстроятся в одной плоскости от Солнца. Будет казаться, что небесные тела находяться совсем рядом, хотя это лишь оптическая иллюзия — в реальности их, как и ранее, отделяют огромные пространства.
Если использовать телескоп, то картина будет еще более впечатляющей — за этими четырьмя планетами в этой же плоскости выстроились и далекие Нептун с Ураном. А в феврале к ним присоединится еще и Меркурий.
Последний раз похожую картину земляне могли наблюдать в декабре 2024 года.