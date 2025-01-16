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Posted 16 января, 05:51

Published 16 января, 05:51

Modified 16 января, 05:53

Updated 16 января, 05:53

Будет казаться, что планеты находятся рядом

Редкое астрономическое явление: парад планет ожидается в январе

16 января 2025, 05:51
Фото: Изображение Midjourney. Будет казаться, что планеты находятся рядом

Жители Новосибирска смогут увидеть в январе парад планет

Четыре планеты можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщают астрономы.

Во вторник, 21 января, новосибирцы смогут наблюдать редкое явление — так называемый парад планет. Невооруженным глазом на небе можно будет увидеть, как четыре планеты, Сатурн, Юпитер, Марс и Венера, выстроятся в одной плоскости от Солнца. Будет казаться, что небесные тела находяться совсем рядом, хотя это лишь оптическая иллюзия — в реальности их, как и ранее, отделяют огромные пространства.

Если использовать телескоп, то картина будет еще более впечатляющей — за этими четырьмя планетами в этой же плоскости выстроились и далекие Нептун с Ураном. А в феврале к ним присоединится еще и Меркурий.

Последний раз похожую картину земляне могли наблюдать в декабре 2024 года.

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#Новосибирск#Космос#Небо#Наблюдение#Планета
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