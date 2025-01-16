«Сакура Парк» в Новосибирске: как выбрать квартиру для инвестиций

Posted 16 января, 07:40
Published 16 января, 07:40
Modified 16 января, 09:46
Updated 16 января, 09:46
Район и транспортная доступность считаются основным показателем ликвидности жилья. Чем ближе инвестиционные квартиры в Новосибирске находятся к центру города и к метро, тем дороже ее можно сдавать в аренду.
Квартал «Сакура Парк» в Новосибирске расположен в 10-минутах от станции метро «Октябрьская» и 15-ти от «Площади Ленина». В плане транспортной доступности у квартала ГК «Расцветай» есть еще одно преимущество — удобный выезд на одну из ключевых магистралей города, улицу Ипподромская, которую называют «транспортным скелетом», опорой, соединяющей районы мегаполиса.
«Традиционно самые выгодные инвестиционные квартиры в Новосибирске — студии и однокомнатные квартиры, так как их проще сдать в аренду. Если же цель не аренда, а перепродажа, то более востребованы одно- и двухкомнатные квартиры, такой формат пользуется и популярностью при покупке „для себя“. Жилье в „Сакура Парк“ в Новосибирске большинство выбирает за близость к метро, площади Ленина и хорошую транспортную развязку, а также обеспеченность деловой и социальной инфраструктурой. Портрет покупателя: целеустремленный, активный человек, ценящий свое время», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».
Близость к развитой транспортной и социальной инфраструктуре центра и парку культуры и отдыха «Аллея городов» делает квартал «Сакура Парк» в Новосибирске престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости. В шаговой доступности от квартала ГК «Расцветай» — несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, «Сибирь-Хоккайдо», городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура», супермаркет домашней еды «Бахетле». Инвестиционные квартиры в этой локации Новосибирска и с таким окружением всегда будет пользоваться спросом: его будет легче продать или сдать.
В первом и во втором доме квартала «Сакура Парк» можно приобрести квартиры с ключами — это практичное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт. Одно из преимуществ, которые имеют инвестиционные квартиры в третьем доме проекта ГК «Расцветай», сдающемся в 4 квартале 2026 года — впечатляющие видовые характеристики на современный урбанистический пейзаж Новосибирска.
В «Сакура Парк» в Новосибирске — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв.м и до 100 кв. м. Инвестиционные квартиры в Новосибирске в квартале от ГК «Расцветай» уже оснащены всем, что нужно для комфортной жизни: гардеробные, два санузла, кухни-гостиные.
Офис продаж «Сакура Парк»:
ул. Ипподромская, 1/1
ул.Орджоникидзе, 23
тел. +7 (383) 255-00-83
Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш. дом.рф