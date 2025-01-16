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Posted 16 января, 07:40

Published 16 января, 07:40

Modified 16 января, 09:46

Updated 16 января, 09:46

«Сакура Парк» в Новосибирске: как выбрать квартиру для инвестиций

«Сакура Парк» в Новосибирске: как выбрать квартиру для инвестиций

16 января 2025, 07:40
Фото: Пресс-служба ГК «Расцветай». «Сакура Парк» в Новосибирске: как выбрать квартиру для инвестиций
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Инвестиционные квартиры стали вторым по популярности направлением для вложений средств в РФ, сообщает «Интерфакс». В Новосибирске среди ярких проектов выделяется «Сакура Парк» от ГК «Расцветай» благодаря удобному расположению, современным решениям и высоким перспективам доходности.

Район и транспортная доступность считаются основным показателем ликвидности жилья. Чем ближе инвестиционные квартиры в Новосибирске находятся к центру города и к метро, тем дороже ее можно сдавать в аренду.

Квартал «Сакура Парк» в Новосибирске расположен в 10-минутах от станции метро «Октябрьская» и 15-ти от «Площади Ленина». В плане транспортной доступности у квартала ГК «Расцветай» есть еще одно преимущество — удобный выезд на одну из ключевых магистралей города, улицу Ипподромская, которую называют «транспортным скелетом», опорой, соединяющей районы мегаполиса.

«Традиционно самые выгодные инвестиционные квартиры в Новосибирске — студии и однокомнатные квартиры, так как их проще сдать в аренду. Если же цель не аренда, а перепродажа, то более востребованы одно- и двухкомнатные квартиры, такой формат пользуется и популярностью при покупке „для себя“. Жилье в „Сакура Парк“ в Новосибирске большинство выбирает за близость к метро, площади Ленина и хорошую транспортную развязку, а также обеспеченность деловой и социальной инфраструктурой. Портрет покупателя: целеустремленный, активный человек, ценящий свое время», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Близость к развитой транспортной и социальной инфраструктуре центра и парку культуры и отдыха «Аллея городов» делает квартал «Сакура Парк» в Новосибирске престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости. В шаговой доступности от квартала ГК «Расцветай» — несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, «Сибирь-Хоккайдо», городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура», супермаркет домашней еды «Бахетле». Инвестиционные квартиры в этой локации Новосибирска и с таким окружением всегда будет пользоваться спросом: его будет легче продать или сдать.

В первом и во втором доме квартала «Сакура Парк» можно приобрести квартиры с ключами — это практичное решение для тех, кто ценит свое время и комфорт. Одно из преимуществ, которые имеют инвестиционные квартиры в третьем доме проекта ГК «Расцветай», сдающемся в 4 квартале 2026 года — впечатляющие видовые характеристики на современный урбанистический пейзаж Новосибирска.

В «Сакура Парк» в Новосибирске — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв.м и до 100 кв. м. Инвестиционные квартиры в Новосибирске в квартале от ГК «Расцветай» уже оснащены всем, что нужно для комфортной жизни: гардеробные, два санузла, кухни-гостиные.

Офис продаж «Сакура Парк»:

ул. Ипподромская, 1/1

ул.Орджоникидзе, 23

Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш. дом.рф

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