«Сакура Парк» в Новосибирске: как выбрать квартиру для инвестиций

Близость к развитой транспортной и социальной инфраструктуре центра и парку культуры и отдыха «Аллея городов» делает квартал «Сакура Парк» в Новосибирске престижным и конкурентоспособным на рынке недвижимости. В шаговой доступности от квартала ГК «Расцветай» — несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, «Сибирь-Хоккайдо», городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура», супермаркет домашней еды «Бахетле». Инвестиционные квартиры в этой локации Новосибирска и с таким окружением всегда будет пользоваться спросом: его будет легче продать или сдать.