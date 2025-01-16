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Posted 16 января, 02:30

Published 16 января, 02:30

Modified 16 января, 02:32

Updated 16 января, 02:32

Самолет «Аэрофлота» в аэропорту Новосибирска

Самолет Москва-Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

16 января 2025, 02:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Самолет «Аэрофлота» в аэропорту Новосибирска
Пассажирский рейс Москва—Новосибирск был вынужден прервать полет из-за сообщения о бомбе.

Инцидент произошел 15 января 2025 года на борту Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер вылетел из Москвы в 12:20, но спустя некоторое время один из пассажиров заявил о якобы заложенном взрывном устройстве. Экипаж немедленно принял решение возвращаться в аэропорт отправления, чтобы обезопасить остальных пассажиров и экипаж.

К 17:00 самолет совершил посадку в Шереметьево. Все находившиеся на борту были эвакуированы, а взрывотехники оперативно приступили к проверке лайнера. «Минера» задержали сразу после посадки.

Правоохранительные органы начали проверку личности задержанного и обстоятельств происшествия. На данный момент известно, что угроза оказалась ложной. Специалисты не нашли взрывных устройств на борту. Несмотря на отсутствие реальной угрозы, подобные действия квалифицируются как тяжкое преступление. Нарушителю грозит уголовная ответственность за ложное сообщение о теракте. Следующий вылет рейса в Новосибирск состоялся в 17:37. Авиакомпания пообещала компенсировать неудобства пассажирам.

Аналогичные ситуации происходят в России не первый раз. Осенью 2024 года в Новосибирске по той же причине экстренно приземлился самолет, летевший из Читы в Москву.

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