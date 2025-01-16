Самолет Москва-Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва

Инцидент произошел 15 января 2025 года на борту Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот». Лайнер вылетел из Москвы в 12:20, но спустя некоторое время один из пассажиров заявил о якобы заложенном взрывном устройстве. Экипаж немедленно принял решение возвращаться в аэропорт отправления, чтобы обезопасить остальных пассажиров и экипаж.