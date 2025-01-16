Скандальное строительство концессионных школ сдвинулась — найден новый подрядчик

Ранее в 2021 году был подписан концессионный договор, согласно которому на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева и других должны были быть построены шесть школ. Однако сроки завершения строительства многократно переносились. Обещания сдать эти учебные заведения к 2022 году так и не были выполнены, а готовность объектов к мае 2024 года оставалась низкой — всего 18-22%. В результате концессионер освоил более 3 миллиардов рублей федерального и областного бюджетов, но фактические работы по строительству шли очень медленно.