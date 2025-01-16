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Posted 16 января, 03:45

Published 16 января, 03:45

Modified 16 января, 03:56

Updated 16 января, 03:56

Строительство школы на улице Татьяны Снежиной

Скандальное строительство концессионных школ сдвинулась — найден новый подрядчик

16 января 2025, 03:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Строительство школы на улице Татьяны Снежиной

В Новосибирске концессионные школы будет достраивать новая компания

Власти Новосибирской области приняли решение о смене компании, которая будет заниматься строительством концессионных школ, сообщил министр строительства.

В Новосибирске было принято решение продолжить строительство шести недостроенных концессионных школ, которые ранее не успели завершить в срок. В ответ на провал концессионной программы, власти региона привлекли новую организацию для завершения работы — ООО «Новая школа». Этот шаг был озвучен министром строительства Новосибирской области Дмитрием Богомоловым на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам ОЗС.

Ранее в 2021 году был подписан концессионный договор, согласно которому на улицах Николая Сотникова, Спортивной, Виктора Шевелева и других должны были быть построены шесть школ. Однако сроки завершения строительства многократно переносились. Обещания сдать эти учебные заведения к 2022 году так и не были выполнены, а готовность объектов к мае 2024 года оставалась низкой — всего 18-22%. В результате концессионер освоил более 3 миллиардов рублей федерального и областного бюджетов, но фактические работы по строительству шли очень медленно.

Проблемы с концессионным проектом привели к уголовному делу. В мае 2024 года был задержан Отто Сопроненко, владелец компании «СБ Капитал», которая занималась строительством этих объектов. Прокуратура региона возбудила дело по факту мошенничества, связанного с задержкой строительства. Кроме того, были поданы иски к министерству образования Новосибирской области и к концессионеру с требованием запретить продажу и передачу имущества, связанного с проектом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию, заявив, что в будущем регион будет стремиться достроить школы с использованием бюджетных средств или путем привлечения новых подрядчиков, подконтрольных властям. В зависимости от ситуации, возможно расторжение концессионного соглашения и передача проектов в управление региона для завершения строительства.

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