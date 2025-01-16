Спад цен на такси вызвал подозрение у новосибирцев

Некоторые таксисты объясняют данную ситуацию увеличением количества водителей на линии, а также невысокий спрос. В региональном представительстве Федерации Автовладельцев пояснили, что сибиряки не готовы тратиться на поездки по стандартному тарифу после новогодних праздников.