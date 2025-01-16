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Posted 16 января, 13:37

Published 16 января, 13:37

Modified 16 января, 13:51

Updated 16 января, 13:51

Почему подешевели поездки

Спад цен на такси вызвал подозрение у новосибирцев

16 января 2025, 13:37
Фото: Изображение Midjourney. Почему подешевели поездки
После новогодних праздников цены на такси упали до 30%. Новосибирцы опасаются скорого повышения ценников.

В январе средняя цена поездки на такси в Новосибирске составила 350 рублей. Ранее средняя цена за услугу составляла около 400-500 рублей.

Некоторые таксисты объясняют данную ситуацию увеличением количества водителей на линии, а также невысокий спрос. В региональном представительстве Федерации Автовладельцев пояснили, что сибиряки не готовы тратиться на поездки по стандартному тарифу после новогодних праздников.

Руководитель региональной Федерации Автовладельцев рассказал в материале «КП-Новосибирск», что после первой зарплаты в 2025 году, цены вернуться на прежний уровень. Пока снижение тарифов позволяет «поддерживать отрасль».

Ранее новосибирцам рассказали, насколько подорожает алкоголь в 2025 году.

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