Спад цен на такси вызвал подозрение у новосибирцев

Posted 16 января, 13:37
Published 16 января, 13:37
Modified 16 января, 13:51
Updated 16 января, 13:51
В январе средняя цена поездки на такси в Новосибирске составила 350 рублей. Ранее средняя цена за услугу составляла около 400-500 рублей.
Некоторые таксисты объясняют данную ситуацию увеличением количества водителей на линии, а также невысокий спрос. В региональном представительстве Федерации Автовладельцев пояснили, что сибиряки не готовы тратиться на поездки по стандартному тарифу после новогодних праздников.
Руководитель региональной Федерации Автовладельцев рассказал в материале «КП-Новосибирск», что после первой зарплаты в 2025 году, цены вернуться на прежний уровень. Пока снижение тарифов позволяет «поддерживать отрасль».
Ранее новосибирцам рассказали, насколько подорожает алкоголь в 2025 году.