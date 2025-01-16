Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартир

Тем не менее, Новосибирская область продолжает лидировать в Сибири по числу зарегистрированных ДДУ. Снижение покупательной способности заставило новосибирцев пересмотреть свои предпочтения. Покупатели все чаще выбирают вторичное жилье или индивидуальные дома, а также обращают внимание на более доступные сегменты рынка. Многие новосибирцы стали искать более бюджетные варианты жилья. Редакция Atas.Info провела собственное исследование этого сегмента.