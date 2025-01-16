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Posted 16 января, 09:02

Published 16 января, 09:02

Modified 16 января, 09:04

Updated 16 января, 09:04

ЖК в Новосибирске

Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартир

16 января 2025, 09:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. ЖК в Новосибирске

В Новосибирске резко упали продажи квартир в новостройках

На рынке первичной недвижимости Новосибирской области зафиксирован значительный спад — число сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в 2024 году сократилось на 28,8% по сравнению с предыдущим годом.

Общее количество сделок составило 32 022, что отражает возвращение рынка к уровням 2019–2020 годов. Эксперты связывают снижение продаж с сокращением условий программы льготной ипотеки, которая ранее стимулировала рост рынка. Первое полугодие 2024 года, пока действовали льготные условия, характеризовалось 12%-ным увеличением спроса. Однако во второй половине года, особенно в третьем квартале, рынок буквально «обвалился», показав снижение на 47,4%.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова отметила, что объемы сделок вернулись к тем показателям, которые наблюдались до ведения льготной ипотеки.

Тем не менее, Новосибирская область продолжает лидировать в Сибири по числу зарегистрированных ДДУ. Снижение покупательной способности заставило новосибирцев пересмотреть свои предпочтения. Покупатели все чаще выбирают вторичное жилье или индивидуальные дома, а также обращают внимание на более доступные сегменты рынка. Многие новосибирцы стали искать более бюджетные варианты жилья. Редакция Atas.Info провела собственное исследование этого сегмента.

Жизнь в «конуре» на 16 «квадратах»: топ дешевых квартир в новостройках Новосибирска
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирск#Недвижимость#Ипотека#Спрос#Рынок недвижимости#ДДУ
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