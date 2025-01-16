Стагнация на рынке недвижимости — жители Новосибирска отказываются от покупок квартир

Posted 16 января, 09:02
Published 16 января, 09:02
Modified 16 января, 09:04
Updated 16 января, 09:04
Общее количество сделок составило 32 022, что отражает возвращение рынка к уровням 2019–2020 годов. Эксперты связывают снижение продаж с сокращением условий программы льготной ипотеки, которая ранее стимулировала рост рынка. Первое полугодие 2024 года, пока действовали льготные условия, характеризовалось 12%-ным увеличением спроса. Однако во второй половине года, особенно в третьем квартале, рынок буквально «обвалился», показав снижение на 47,4%.
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова отметила, что объемы сделок вернулись к тем показателям, которые наблюдались до ведения льготной ипотеки.
Тем не менее, Новосибирская область продолжает лидировать в Сибири по числу зарегистрированных ДДУ. Снижение покупательной способности заставило новосибирцев пересмотреть свои предпочтения. Покупатели все чаще выбирают вторичное жилье или индивидуальные дома, а также обращают внимание на более доступные сегменты рынка. Многие новосибирцы стали искать более бюджетные варианты жилья. Редакция Atas.Info провела собственное исследование этого сегмента.