Торговый центр за 129 млн — популярное здание напротив вокзала продают в Новосибирске

Posted 16 января, 09:32
Published 16 января, 09:32
Modified 16 января, 09:34
Updated 16 января, 09:34
В Новосибирске выставили на продажу пристройку в виде торгового центре к гостинице Marins Park Hotel, располагающейся напротив железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Помещение площадью 1884,1 м² оценено в 129 900 000 рублей. Объект занимает три этажа и располагает отдельной входной группой с улицы. Это место давно стало популярным среди пассажиров, ожидающих свои рейсы или только что прибывших в город.
Торговый центр рядом с вокзалом является проходимой точкой. Ежедневно через вокзал проходят тысячи людей, многие из которых находят в ТЦ возможность перекусить, отдохнуть или сделать срочные покупки перед поездкой. Внутри торгового центра расположены несколько точек общественного питания, продуктовый магазин, магазин техники и другие коммерческие точки, включая аптеки.
Автор объявления заявляет, что объект находится в собственности, не обременён юридическими ограничениями, и владелец открыт для обсуждения предложений.
В Новосибирске стали все чаще выставлять на продажу коммерческие объекты недвижимости. Ранее на сервисе появилось объявление о продаже торговой галереи в самом центре города. Вместе с тем новосибирцам предлагают купить историческое здание 1908 года постройки, которое внесено в реестр культурного наследия.