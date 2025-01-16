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Posted 16 января, 09:32

Published 16 января, 09:32

Modified 16 января, 09:34

Updated 16 января, 09:34

Торговый центр

Торговый центр за 129 млн — популярное здание напротив вокзала продают в Новосибирске

16 января 2025, 09:32
Фото: Авито. Торговый центр

В Новосибирске за 129 млн рублей продают торговый центр напротив вокзала

В центре Новосибирска, в непосредственной близости от железнодорожного вокзала, выставлен на продажу торгово-офисный центр, говорится в объявлении на популярном сайте.

В Новосибирске выставили на продажу пристройку в виде торгового центре к гостинице Marins Park Hotel, располагающейся напротив железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Помещение площадью 1884,1 м² оценено в 129 900 000 рублей. Объект занимает три этажа и располагает отдельной входной группой с улицы. Это место давно стало популярным среди пассажиров, ожидающих свои рейсы или только что прибывших в город.

Торговый центр рядом с вокзалом является проходимой точкой. Ежедневно через вокзал проходят тысячи людей, многие из которых находят в ТЦ возможность перекусить, отдохнуть или сделать срочные покупки перед поездкой. Внутри торгового центра расположены несколько точек общественного питания, продуктовый магазин, магазин техники и другие коммерческие точки, включая аптеки.

Торговый центр на Вокзальной магистрали
Торговый центр на Вокзальной магистрали
Торговый центр на Вокзальной магистрали. Фото: Авито

Автор объявления заявляет, что объект находится в собственности, не обременён юридическими ограничениями, и владелец открыт для обсуждения предложений.

В Новосибирске стали все чаще выставлять на продажу коммерческие объекты недвижимости. Ранее на сервисе появилось объявление о продаже торговой галереи в самом центре города. Вместе с тем новосибирцам предлагают купить историческое здание 1908 года постройки, которое внесено в реестр культурного наследия.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Вокзал#Продажа#Недвижимость#Торговый комплекс
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