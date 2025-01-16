Торговый центр за 129 млн — популярное здание напротив вокзала продают в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу пристройку в виде торгового центре к гостинице Marins Park Hotel, располагающейся напротив железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Помещение площадью 1884,1 м² оценено в 129 900 000 рублей. Объект занимает три этажа и располагает отдельной входной группой с улицы. Это место давно стало популярным среди пассажиров, ожидающих свои рейсы или только что прибывших в город.