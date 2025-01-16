Ученые в Сибири создали вирус — какие будут последствия

Доклинические испытания онколитического аденовируса завершатся к концу 2025 года. Основой разработки стал аденовирус 6-го серотипа — один из наиболее изученных видов вирусов. Онколитические вирусы, к числу которых относится и новосибирская разработка, обладают уникальной способностью избирательно разрушать раковые клетки, оставляя здоровые ткани организма нетронутыми. Кроме того, такие вирусы стимулируют иммунную систему, усиливая противоопухолевый иммунитет.