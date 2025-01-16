Ученые в Сибири создали вирус — какие будут последствия

Posted 16 января, 08:01
Published 16 января, 08:01
Modified 16 января, 08:03
Updated 16 января, 08:03
Доклинические испытания онколитического аденовируса завершатся к концу 2025 года. Основой разработки стал аденовирус 6-го серотипа — один из наиболее изученных видов вирусов. Онколитические вирусы, к числу которых относится и новосибирская разработка, обладают уникальной способностью избирательно разрушать раковые клетки, оставляя здоровые ткани организма нетронутыми. Кроме того, такие вирусы стимулируют иммунную систему, усиливая противоопухолевый иммунитет.
На этапе доклинических исследований вирус проходит всестороннюю проверку: на оценку токсичности, селективность (эффективность действия на опухолевые клетки), распространение и выведение из организма и побочные эффекты.
Испытания проводятся в сторонних лабораториях с использованием клеточных культур и животных. По словам Сергея Нетесова, предыдущие исследования показали положительные результаты, а завершение доклинических тестов станет важным шагом к созданию нового препарата. Если доклинические испытания подтвердят безопасность и эффективность вируса, следующий этап — клинические исследования на добровольцах. Это откроет дорогу к массовому применению разработки в медицине.