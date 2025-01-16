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Posted 16 января, 08:01

Published 16 января, 08:01

Modified 16 января, 08:03

Updated 16 января, 08:03

Микроскоп в лаборатории

Ученые в Сибири создали вирус — какие будут последствия

16 января 2025, 08:01
Фото: 1MI. Микроскоп в лаборатории

Новосибирские ученые завершают доклинические испытания онковируса

В Новосибирском государственном университете (НГУ) активно работают над созданием перспективного средства для борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщил академик РАН и заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов

Доклинические испытания онколитического аденовируса завершатся к концу 2025 года. Основой разработки стал аденовирус 6-го серотипа — один из наиболее изученных видов вирусов. Онколитические вирусы, к числу которых относится и новосибирская разработка, обладают уникальной способностью избирательно разрушать раковые клетки, оставляя здоровые ткани организма нетронутыми. Кроме того, такие вирусы стимулируют иммунную систему, усиливая противоопухолевый иммунитет.

На этапе доклинических исследований вирус проходит всестороннюю проверку: на оценку токсичности, селективность (эффективность действия на опухолевые клетки), распространение и выведение из организма и побочные эффекты.

Испытания проводятся в сторонних лабораториях с использованием клеточных культур и животных. По словам Сергея Нетесова, предыдущие исследования показали положительные результаты, а завершение доклинических тестов станет важным шагом к созданию нового препарата. Если доклинические испытания подтвердят безопасность и эффективность вируса, следующий этап — клинические исследования на добровольцах. Это откроет дорогу к массовому применению разработки в медицине.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Наука#Новосибирск#Испытания#Сергей Нетесов#Онкология#Исследования
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