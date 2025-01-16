В Новосибирске «черный» майнер-депутат наворовал электричества на 6,6 млн

Следствие утверждает, что Нерсисян приобрел оборудование для добычи электронных денег (криптовалюты) и установил его в своем гараже. Затем, без разрешения, он подключил технику к электросетям АО «РЭС», что позволило ему незаконно потребить свыше 1 млн кВт/ч электроэнергии. Общая сумма ущерба, причиненного компании, составила более 6,5 млн рублей.