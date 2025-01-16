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Posted 16 января, 09:50

Published 16 января, 09:50

Modified 16 января, 09:52

Updated 16 января, 09:52

Судебное заседание

В Новосибирске «черный» майнер-депутат наворовал электричества на 6,6 млн

16 января 2025, 09:50
Фото: Управление судебного департамента Новосибирско области. Судебное заседание
В Новосибирске начался суд над депутатом, обвиняемым в ущербе АО «РЭС» при майнинге криптовалюты, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области.

16 января 2025 года в Новосибирском районном суде стартовало судебное разбирательство по делу Алика Нерсисяна, депутата Криводановского сельсовета. Его обвиняют в причинении крупного имущественного ущерба, что классифицируется как особо тяжкое преступление по уголовному кодексу.

Следствие утверждает, что Нерсисян приобрел оборудование для добычи электронных денег (криптовалюты) и установил его в своем гараже. Затем, без разрешения, он подключил технику к электросетям АО «РЭС», что позволило ему незаконно потребить свыше 1 млн кВт/ч электроэнергии. Общая сумма ущерба, причиненного компании, составила более 6,5 млн рублей.

Заседание по делу депутата
Заседание по делу депутата
Заседание по делу депутата. Фото: Управление судебного департамента Новосибирско области

Проблему выявили сотрудники энергосетевой компании 2 июня 2023 года. Согласно материалам дела, депутат умышленно уклонился от оплаты потребляемой энергии.

На первом заседании суд заслушал обвинительное заключение, определил порядок изучения доказательной базы и выслушал показания четырех свидетелей. Следующее заседание назначено на 10 февраля 2025 года. Пока разбирательство продолжается, обвиняемый остается под арестом.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Суд#Депутат#Электричество#Майнинг#Ущерб#Криптовалюта
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