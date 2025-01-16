В Новосибирске «черный» майнер-депутат наворовал электричества на 6,6 млн

Posted 16 января, 09:50
Published 16 января, 09:50
Modified 16 января, 09:52
Updated 16 января, 09:52
16 января 2025 года в Новосибирском районном суде стартовало судебное разбирательство по делу Алика Нерсисяна, депутата Криводановского сельсовета. Его обвиняют в причинении крупного имущественного ущерба, что классифицируется как особо тяжкое преступление по уголовному кодексу.
Следствие утверждает, что Нерсисян приобрел оборудование для добычи электронных денег (криптовалюты) и установил его в своем гараже. Затем, без разрешения, он подключил технику к электросетям АО «РЭС», что позволило ему незаконно потребить свыше 1 млн кВт/ч электроэнергии. Общая сумма ущерба, причиненного компании, составила более 6,5 млн рублей.
Проблему выявили сотрудники энергосетевой компании 2 июня 2023 года. Согласно материалам дела, депутат умышленно уклонился от оплаты потребляемой энергии.
На первом заседании суд заслушал обвинительное заключение, определил порядок изучения доказательной базы и выслушал показания четырех свидетелей. Следующее заседание назначено на 10 февраля 2025 года. Пока разбирательство продолжается, обвиняемый остается под арестом.