В Новосибирске мигранта оштрафовали за неповиновение полиции

Posted 16 января, 02:50
Published 16 января, 02:50
Modified 16 января, 02:52
Updated 16 января, 02:52
В Ленинском районе Новосибирска суд вынес решение о штрафе в 2 000 рублей гражданину Узбекистана за неповиновение сотрудникам полиции. Инцидент произошел 12 января 2025 года на станции метро «Площадь Карла Маркса».
Сотрудник полиции остановил мужчину для проверки документов, однако тот отказался предоставить паспорт. Более того, он не захотел проследовать в служебное помещение для проверки по ориентировке, связанной с подозрением в совершении грабежа.
На иностранного гражданина было заведено административное дело за отказ подчиниться законным требованиям представителя власти. На судебном заседании мужчина признал свою вину. Однако постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее заключенные мигранты напали на надзирателя в новосибирской колонии.