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Posted 16 января, 11:56

Published 16 января, 11:56

Modified 16 января, 11:58

Updated 16 января, 11:58

Колумбарные стены

В новосибирских селах предложили строить колумбарные стены

16 января 2025, 11:56
Фото: atas.info. Колумбарные стены
В Новосибирской области обсудили необходимость строительства колумбарных стен на сельских кладбищах.

По мнению директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, такая мера поможет эффективно решать проблему с дефицитом мест для захоронений. Он предложил создать специальные зоны для колумбариев на кладбищах в сельской местности и направить эту инициативу губернатору области, сообщает Infopro54.

В 2008 году в Новосибирске был установлен первый колумбарий на Заельцовском кладбище, за ним последовали аналогичные конструкции на других погостах. С тех пор интерес к кремации и использованию колумбариев в городе продолжает расти. В частности, недавно на Заельцовском кладбище была установлена новая колумбарная стена, которая насчитывает 205 ниш для урн с прахом. Такие сооружения становятся все более востребованными, поскольку многие горожане предпочитают кремацию.

Тем не менее, по словам Якушина, в районе Клещихинского кладбища, где проживает значительное количество мусульман, кремация пока не получила широкого распространения, и необходимость в колумбариях там невелика.

В Новосибирске действует семь кладбищ, на которых уже построены или планируются к возведению колумбарные стены. Эти сооружения обеспечивают удобство для тех, кто выбирает кремацию, и способствуют более рациональному использованию ограниченных земельных ресурсов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Кладбище#Крематорий#Заельцовское кладбище#Кремация
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