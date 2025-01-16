В новосибирских селах предложили строить колумбарные стены

Posted 16 января, 11:56
Published 16 января, 11:56
Modified 16 января, 11:58
Updated 16 января, 11:58
По мнению директора Новосибирского крематория Бориса Якушина, такая мера поможет эффективно решать проблему с дефицитом мест для захоронений. Он предложил создать специальные зоны для колумбариев на кладбищах в сельской местности и направить эту инициативу губернатору области, сообщает Infopro54.
В 2008 году в Новосибирске был установлен первый колумбарий на Заельцовском кладбище, за ним последовали аналогичные конструкции на других погостах. С тех пор интерес к кремации и использованию колумбариев в городе продолжает расти. В частности, недавно на Заельцовском кладбище была установлена новая колумбарная стена, которая насчитывает 205 ниш для урн с прахом. Такие сооружения становятся все более востребованными, поскольку многие горожане предпочитают кремацию.
Тем не менее, по словам Якушина, в районе Клещихинского кладбища, где проживает значительное количество мусульман, кремация пока не получила широкого распространения, и необходимость в колумбариях там невелика.
В Новосибирске действует семь кладбищ, на которых уже построены или планируются к возведению колумбарные стены. Эти сооружения обеспечивают удобство для тех, кто выбирает кремацию, и способствуют более рациональному использованию ограниченных земельных ресурсов.