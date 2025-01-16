В новосибирских селах предложили строить колумбарные стены

В 2008 году в Новосибирске был установлен первый колумбарий на Заельцовском кладбище, за ним последовали аналогичные конструкции на других погостах. С тех пор интерес к кремации и использованию колумбариев в городе продолжает расти. В частности, недавно на Заельцовском кладбище была установлена новая колумбарная стена, которая насчитывает 205 ниш для урн с прахом. Такие сооружения становятся все более востребованными, поскольку многие горожане предпочитают кремацию.