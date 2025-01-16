В Новосибирской области самым редким именем для мальчика стало Фук Минь Дык

В Новосибирской области в декабре 2024 года родители выбрали для своих детей весьма необычные имена, отражающие разнообразие культурных и исторических предпочтений. Среди мальчиков можно встретить имена, которые редко встречаются в России, такие как Леонардо, Кирий, Саян, Назар, а также более экзотичные Цзиньшо и Фук Минь Дык. Эти имена явно указывают на желание родителей дать своим детям особенные, нестандартные имена с глубоким смыслом и уникальностью.