В Новосибирской области самым редким именем для мальчика стало Фук Минь Дык

Posted 16 января, 12:05
Published 16 января, 12:05
Modified 16 января, 12:07
Updated 16 января, 12:07
В Новосибирской области в декабре 2024 года родители выбрали для своих детей весьма необычные имена, отражающие разнообразие культурных и исторических предпочтений. Среди мальчиков можно встретить имена, которые редко встречаются в России, такие как Леонардо, Кирий, Саян, Назар, а также более экзотичные Цзиньшо и Фук Минь Дык. Эти имена явно указывают на желание родителей дать своим детям особенные, нестандартные имена с глубоким смыслом и уникальностью.
Не менее интересны и имена девочек. Среди них выделяются такие как Велина, Лукерья, Агафья, Радомира и Аксинья. Эти имена имеют глубокие корни в русской традиции и звучат экстраординарно, что делает их особенными и запоминающимися.
Тем не менее, наряду с оригинальностью, в регионе сохраняется приверженность классическим и популярным именам. Для мальчиков это такие традиционные имена, как Александр, Михаил и Артем, а для девочек — Анна, Варвара и Ева. Эти имена продолжают быть популярными среди новосибирских родителей, несмотря на стремление к необычности.