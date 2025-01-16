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Posted 16 января, 12:05

Published 16 января, 12:05

Modified 16 января, 12:07

Updated 16 января, 12:07

Детские ножки

В Новосибирской области самым редким именем для мальчика стало Фук Минь Дык

16 января 2025, 12:05
Фото: 1MI. Детские ножки
В новосибирском ЗАГСе раскрыди самые редкие и популярные имена среди новорожденных в декабре 2024 года.

В Новосибирской области в декабре 2024 года родители выбрали для своих детей весьма необычные имена, отражающие разнообразие культурных и исторических предпочтений. Среди мальчиков можно встретить имена, которые редко встречаются в России, такие как Леонардо, Кирий, Саян, Назар, а также более экзотичные Цзиньшо и Фук Минь Дык. Эти имена явно указывают на желание родителей дать своим детям особенные, нестандартные имена с глубоким смыслом и уникальностью.

Не менее интересны и имена девочек. Среди них выделяются такие как Велина, Лукерья, Агафья, Радомира и Аксинья. Эти имена имеют глубокие корни в русской традиции и звучат экстраординарно, что делает их особенными и запоминающимися.

Тем не менее, наряду с оригинальностью, в регионе сохраняется приверженность классическим и популярным именам. Для мальчиков это такие традиционные имена, как Александр, Михаил и Артем, а для девочек — Анна, Варвара и Ева. Эти имена продолжают быть популярными среди новосибирских родителей, несмотря на стремление к необычности.

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#Алина Гурицкая#Культура#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#История#Имена
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