В Сибири заметили снаряды для Орешника — что на самом деле происходит за Уралом

Posted 16 января, 06:53
Published 16 января, 06:53
Modified 16 января, 06:55
Updated 16 января, 06:55
В одном из городских пабликов размещена фотография магазинного прилавка, на котором выложено печенье под названием «Снаряды для Орешника с вареной сгущенкой». Стоимость сладкого продукта — 849 рублей за килограмм. Производитель на ценнике не указан, однако новосибирцы обнаружили, что лакомство произведено еще в ноябре прошлого года. Многие усомнились, что есть такое печенье безопасно.
В комментариях к посту люди раскритиковали креатив маркетологов. По мнению горожан, использование названия смертоносного оружия в продуктовом нейминге некорректно.
«Орешником» президент Владимир Путин назвал модернизированный ракетный комплекс, оснащенный баллистическими ракетами средней дальности, которыми военные в ноябре 2024 года нанесли удар по вражеским целям.
Ранее мы рассказывали о многодетной семье, которая хочет назвать сына именем Орешник.