В Сибири заметили снаряды для Орешника — что на самом деле происходит за Уралом

В одном из городских пабликов размещена фотография магазинного прилавка, на котором выложено печенье под названием «Снаряды для Орешника с вареной сгущенкой». Стоимость сладкого продукта — 849 рублей за килограмм. Производитель на ценнике не указан, однако новосибирцы обнаружили, что лакомство произведено еще в ноябре прошлого года. Многие усомнились, что есть такое печенье безопасно.