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Posted 16 января, 06:53

Published 16 января, 06:53

Modified 16 января, 06:55

Updated 16 января, 06:55

Снаряды для Орешника

В Сибири заметили снаряды для Орешника — что на самом деле происходит за Уралом

16 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Снаряды для Орешника

Сладкие «Снаряды для Орешника» продают в Новосибирске

О появлении в продаже лакомства с неоднозначным названием сообщают в соцсетях горожане.

В одном из городских пабликов размещена фотография магазинного прилавка, на котором выложено печенье под названием «Снаряды для Орешника с вареной сгущенкой». Стоимость сладкого продукта — 849 рублей за килограмм. Производитель на ценнике не указан, однако новосибирцы обнаружили, что лакомство произведено еще в ноябре прошлого года. Многие усомнились, что есть такое печенье безопасно.

В комментариях к посту люди раскритиковали креатив маркетологов. По мнению горожан, использование названия смертоносного оружия в продуктовом нейминге некорректно.

«Орешником» президент Владимир Путин назвал модернизированный ракетный комплекс, оснащенный баллистическими ракетами средней дальности, которыми военные в ноябре 2024 года нанесли удар по вражеским целям.

Ранее мы рассказывали о многодетной семье, которая хочет назвать сына именем Орешник.

Фото: ACT-54
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