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Posted 16 января, 00:48

Published 16 января, 00:48

Modified 16 января, 00:48

Updated 16 января, 00:48

Торговая галерея на Красном проспекте

В центре Новосибирска выставлена на продажу торговая галерея за 64 млн рублей

16 января 2025, 00:48
Фото: Авито. Торговая галерея на Красном проспекте
В центре Новосибирска, на одной из самых оживленных площадок города, продается галерея с тремя арендаторами, говорится на одном из сайтах по размещению онлайн-объявлений.

На Красном проспекте, 11, в самом центре Новосибирска, появилось предложение для бизнеса. Продается универсальное помещение площадью 744 квадратных метра за 63,99 млн рублей. Этот объект расположен на первой линии одной из главных улиц города и находится в зоне с интенсивным пешеходным и автомобильным трафиком.

Помещение занимает первый этаж и цоколь жилого дома. Высота потолков составляет 3 метра, что подходит для различных типов коммерческой деятельности. Внутри проведена чистовая отделка. В здании уже находятся действующие арендаторы: книжный магазин, лаунж-бар «Фабрика», фитнес-зал и свадебный салон. Общий месячный арендный поток составляет 654 000 рублей.

Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади
Арендуемые площади. Фото: Авито

Торговая галерея находится всего в 6-10 минутах пешком от станции метро «Площадь Ленина». Рядом расположены административные здания, магазины, кафе и барный дворик, привлекающий множество посетителей. Также объект оснащен удобной уличной парковкой на 30 мест.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу старинный дом 1907 года, который внесен в реестр объектов культурного наследия.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Красный проспект#Свадебный салон
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