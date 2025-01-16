В центре Новосибирска выставлена на продажу торговая галерея за 64 млн рублей

На Красном проспекте, 11, в самом центре Новосибирска, появилось предложение для бизнеса. Продается универсальное помещение площадью 744 квадратных метра за 63,99 млн рублей. Этот объект расположен на первой линии одной из главных улиц города и находится в зоне с интенсивным пешеходным и автомобильным трафиком.