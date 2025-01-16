В центре Новосибирска выставлена на продажу торговая галерея за 64 млн рублей

Posted 16 января, 00:48
Published 16 января, 00:48
Modified 16 января, 00:48
Updated 16 января, 00:48
На Красном проспекте, 11, в самом центре Новосибирска, появилось предложение для бизнеса. Продается универсальное помещение площадью 744 квадратных метра за 63,99 млн рублей. Этот объект расположен на первой линии одной из главных улиц города и находится в зоне с интенсивным пешеходным и автомобильным трафиком.
Помещение занимает первый этаж и цоколь жилого дома. Высота потолков составляет 3 метра, что подходит для различных типов коммерческой деятельности. Внутри проведена чистовая отделка. В здании уже находятся действующие арендаторы: книжный магазин, лаунж-бар «Фабрика», фитнес-зал и свадебный салон. Общий месячный арендный поток составляет 654 000 рублей.
Торговая галерея находится всего в 6-10 минутах пешком от станции метро «Площадь Ленина». Рядом расположены административные здания, магазины, кафе и барный дворик, привлекающий множество посетителей. Также объект оснащен удобной уличной парковкой на 30 мест.
Ранее в Новосибирске выставили на продажу старинный дом 1907 года, который внесен в реестр объектов культурного наследия.