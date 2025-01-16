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Posted 16 января, 08:48

Published 16 января, 08:48

Modified 16 января, 08:50

Updated 16 января, 08:50

Купюры на батарее

За ЖКХ придется платить гораздо больше — что изменится в 2025 году

16 января 2025, 08:48
Фото: 1MI. Купюры на батарее

Жители Новосибирска будут платить вдвое больше при просрочке оплаты за ЖКХ

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета пеней за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Теперь пени рассчитываются исходя из текущей ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ), которая сейчас составляет 21%. Изменения затронули как новые, так и уже накопленные долги, значительно увеличив финансовую нагрузку на неплательщиков.

Ранее, в рамках временного постановления правительства РФ №474 от 26 марта 2022 года, расчет пеней проводился по льготной ставке, не превышающей 9,5% годовых. Эта мера была направлена на поддержку населения в условиях нестабильной экономической ситуации. Однако срок действия постановления истёк 31 декабря 2024 года, и с нового года применяются стандартные правила, установленные Жилищным кодексом РФ.

Порядок начисления пеней регулируется частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ:

  • С 31-го по 90-й день просрочки за каждый день начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ. Это примерно 0,07% в день.
  • С 91-го дня сумма увеличивается до 1/130 ключевой ставки, что составляет 0,16% в день.

Например, при задолженности в 10 000 рублей за три месяца сумма пеней составит около 700 рублей, а при дальнейшем увеличении просрочки — значительно больше.

Эксперты призывают россиян своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать дополнительных расходов. Возможность погашения долгов с пенями по старой ставке, действовавшей до конца 2024 года, сохраняется только до 31 января 2025 года. После этого пени за весь период будут пересчитаны по новым правилам.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Долги#Просрочка#Коммунальные услуги#Налог#ЖКУ
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