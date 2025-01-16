За ЖКХ придется платить гораздо больше — что изменится в 2025 году

Posted 16 января, 08:48
Published 16 января, 08:48
Modified 16 января, 08:50
Updated 16 января, 08:50
Теперь пени рассчитываются исходя из текущей ключевой ставки Центрального банка России (ЦБ), которая сейчас составляет 21%. Изменения затронули как новые, так и уже накопленные долги, значительно увеличив финансовую нагрузку на неплательщиков.
Ранее, в рамках временного постановления правительства РФ №474 от 26 марта 2022 года, расчет пеней проводился по льготной ставке, не превышающей 9,5% годовых. Эта мера была направлена на поддержку населения в условиях нестабильной экономической ситуации. Однако срок действия постановления истёк 31 декабря 2024 года, и с нового года применяются стандартные правила, установленные Жилищным кодексом РФ.
Порядок начисления пеней регулируется частью 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ:
Например, при задолженности в 10 000 рублей за три месяца сумма пеней составит около 700 рублей, а при дальнейшем увеличении просрочки — значительно больше.
Эксперты призывают россиян своевременно оплачивать коммунальные услуги, чтобы избежать дополнительных расходов. Возможность погашения долгов с пенями по старой ставке, действовавшей до конца 2024 года, сохраняется только до 31 января 2025 года. После этого пени за весь период будут пересчитаны по новым правилам.