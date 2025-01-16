За ЖКХ придется платить гораздо больше — что изменится в 2025 году

Ранее, в рамках временного постановления правительства РФ №474 от 26 марта 2022 года, расчет пеней проводился по льготной ставке, не превышающей 9,5% годовых. Эта мера была направлена на поддержку населения в условиях нестабильной экономической ситуации. Однако срок действия постановления истёк 31 декабря 2024 года, и с нового года применяются стандартные правила, установленные Жилищным кодексом РФ.