Жители Новосибирской области пожаловались на сбой в работе банковских приложений

Сегодня в пятом часу по местному времени жители Новосибирска и других регионов России заметили перебои в работе приложений крупнейших банков страны, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и Т-Банк. По данным сайта «Сбой.РФ», больше всего жалоб поступает из Челябинской области, Москвы, Свердловской области, Пермского края и Санкт-Петербурга.