Жители Новосибирской области пожаловались на сбой в работе банковских приложений

Posted 16 января, 10:00
Published 16 января, 10:00
Modified 16 января, 10:02
Updated 16 января, 10:02
Сегодня в пятом часу по местному времени жители Новосибирска и других регионов России заметили перебои в работе приложений крупнейших банков страны, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и Т-Банк. По данным сайта «Сбой.РФ», больше всего жалоб поступает из Челябинской области, Москвы, Свердловской области, Пермского края и Санкт-Петербурга.
Пользователи сообщают, что не могут авторизоваться в приложениях или совершать финансовые операции. Проблемы затронули также сайт «Госуслуги», где некоторые граждане жалуются на невозможность входа в учетную запись.
Интересно, что, согласно данным другого сервиса, Downdetector, массовых жалоб на текущие сбои не зарегистрировано. Однако этот же ресурс ранее фиксировал аналогичные проблемы, возникшие вечером 15 января.
На момент публикации у корреспондента Atas.Info приложения всех банков и Госуслуг работало. Отметим, что более крупный сбой произошел вечером 14 января, когда интерент перестал работать у всех операторов связи.