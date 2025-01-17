Беспризорные собаки напали на детей в Новосибирской области

Posted 17 января, 14:05
Published 17 января, 14:05
Modified 17 января, 14:07
Updated 17 января, 14:07
Трое детей в НСО подверглись нападению агрессивных беспризорных животных и получили различные травмы. Прокуратура взыскала в пользу каждого из пострадавших по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Поскольку отлов животных на территории входит в полномочия районной администрации, суд полностью удовлетворил требования прокурора.
Ранее в Новосибирской области суд заставил выплатить компенсацию школьнице, упавшей в колодец.