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Posted 17 января, 14:05

Published 17 января, 14:05

Modified 17 января, 14:07

Updated 17 января, 14:07

Собаки напали на трех детей

Беспризорные собаки напали на детей в Новосибирской области

17 января 2025, 14:05
Фото: 1MI. Собаки напали на трех детей
Барабинская межрайонная прокуратура проверила сообщения о трех случаях нападения бездомных собак на детей в Новосибирской области.

Трое детей в НСО подверглись нападению агрессивных беспризорных животных и получили различные травмы. Прокуратура взыскала в пользу каждого из пострадавших по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Поскольку отлов животных на территории входит в полномочия районной администрации, суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Ранее в Новосибирской области суд заставил выплатить компенсацию школьнице, упавшей в колодец.

Владелец заброшенного завода выплатит 1,5 млн рублей школьнику за полученные травмы
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