Бывший губернатор Новосибирской области попал под санкции США

Posted 17 января, 10:34
Published 17 января, 10:34
Modified 17 января, 10:36
Updated 17 января, 10:36
Василий Юрченко попал в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Бывший глава региона руководил Новосибирской областью с 2010 по 2014 гг.
С 2023 года он занял должность гендиректора Бердского электромеханического завода. Помимо Юрченко под санкциями оказались еще 15 человек из разных стран.
Ранее мы рассказали, как новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции. Кроме него в список попали и другие российские аэропорты. Также мы писали, что будет с курсом валют в 2025 году. Предполагалось, что рубль укрепит свои позиции после новогодних праздников.