Бывший губернатор Новосибирской области попал под санкции США

Ранее мы рассказали, как новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции. Кроме него в список попали и другие российские аэропорты. Также мы писали, что будет с курсом валют в 2025 году. Предполагалось, что рубль укрепит свои позиции после новогодних праздников.