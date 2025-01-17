Что происходит с ценами на бензин — мнение эксперта

Из-за растущей инфляции дорожают все товары и услуги, в том числе и топливо, уверен эксперт. Кроме того, отмечается большой спрос и значительная нагрузка на рынок топлива. Наименее очевидным фактором является возможное прекращение запрета на экспорт топлива. Из-за этих факторов цены на бензин могут подняться. Ранее Новосибирская область вошла число регионов-лидеров с самыми низкими ценами на бензин.