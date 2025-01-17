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Posted 17 января, 19:49

Published 17 января, 19:49

Modified 17 января, 21:41

Updated 17 января, 21:41

Бензин дорожает

Что происходит с ценами на бензин — мнение эксперта

17 января 2025, 19:49
Фото: 1MI. Бензин дорожает

Новосибирский эксперт рассказал, стоит ли ждать повышения цен на бензин

Новосибирцы отмечают постепенный рост цен на бензин. Эксперт высказался о том, что может произойти с ценами на бензин в ближайшее время.

Руководитель региональной Федерации автовладельцев Вячеслав Ашурков рассказал «КП-Новосибирск», что могло повлиять на рост цен на топливо.

Из-за растущей инфляции дорожают все товары и услуги, в том числе и топливо, уверен эксперт. Кроме того, отмечается большой спрос и значительная нагрузка на рынок топлива. Наименее очевидным фактором является возможное прекращение запрета на экспорт топлива. Из-за этих факторов цены на бензин могут подняться. Ранее Новосибирская область вошла число регионов-лидеров с самыми низкими ценами на бензин.

Ранее в Новосибирске обрушилась сфера такси. С нового года сибиряки столкнутся с ростом цен в продуктовых магазинах.

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#София Самарина#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Цены#Бензин#Рост цен
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