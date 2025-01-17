До Новосибирска перестали долетать самолеты — что произошло

Posted 17 января, 02:09
Published 17 января, 02:09
Modified 17 января, 02:11
Updated 17 января, 02:11
Самолет, выполнявший рейс СДМ 6861 в Новосибирск, вынужден был прервать подготовку к вылету из-за технической неисправности и вернуться на стоянку. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident:.
Поздним вечером самолет вернулся на стоянку с места запуска. О характере поломки пока ничего не сообщается, однако источник канала отмечает, что решение экипажа было продиктовано заботой о безопасности пассажиров.
Самолет RRJ-95 — это одна из версий российского регионального самолета, созданного в рамках проекта Russian Regional Jet. Модель изначально разрабатывалась для конкуренции на мировом рынке пассажирских авиаперевозок. Однако эксплуатация Суперджета 100 нередко сопровождается техническими проблемами, которые создают дополнительные трудности для авиакомпаний и пассажиров.
Примечательно, что это не первый инцидент, связанный с рейсами в Новосибирск за последнее время. Ранее в этом же месяце другой самолет не смог взлететь из-за открывшихся дверей, а еще один рейс был прерван из-за сообщения о минировании.