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Posted 17 января, 02:09

Published 17 января, 02:09

Modified 17 января, 02:11

Updated 17 января, 02:11

Самолет в небе

До Новосибирска перестали долетать самолеты — что произошло

17 января 2025, 02:09
Фото: atas.info. Самолет в небе

До Новосибирска не смог долететь суперджет

14 января 2025 года в аэропорту Емельяново (Красноярск) произошел инцидент с российским региональным самолетом RRJ-95, более известным как «Сухой Суперджет 100» — он е смог долететь до Новосибирска.

Самолет, выполнявший рейс СДМ 6861 в Новосибирск, вынужден был прервать подготовку к вылету из-за технической неисправности и вернуться на стоянку. Информация об этом появилась в Telegram-канале Aviaincident:.

Поздним вечером самолет вернулся на стоянку с места запуска. О характере поломки пока ничего не сообщается, однако источник канала отмечает, что решение экипажа было продиктовано заботой о безопасности пассажиров.

Самолет RRJ-95 — это одна из версий российского регионального самолета, созданного в рамках проекта Russian Regional Jet. Модель изначально разрабатывалась для конкуренции на мировом рынке пассажирских авиаперевозок. Однако эксплуатация Суперджета 100 нередко сопровождается техническими проблемами, которые создают дополнительные трудности для авиакомпаний и пассажиров.

Примечательно, что это не первый инцидент, связанный с рейсами в Новосибирск за последнее время. Ранее в этом же месяце другой самолет не смог взлететь из-за открывшихся дверей, а еще один рейс был прерван из-за сообщения о минировании.

Самолет Москва-Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за угрозы взрыва
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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Самолеты#Красноярск#Авиаперевозки#Авиаинцидент#Сухой Суперджет 100
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