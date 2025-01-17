«Домклик» назвал величину торга при покупке жилья на вторичке в России

Posted 17 января, 15:31
Published 17 января, 15:31
Modified 17 января, 15:33
Updated 17 января, 15:33
Анализ, проведенный данным сервисом, основывается на статистике сделок с квартирами, осуществленных через витрину «Домклик». Он охватывает период с декабря прошлого года по начало января текущего. Исследование было проведено в 17 крупнейших регионах России, среди которых выделяются такие мегаполисы, как Москва и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
По результатам данного исследования, регионы, где отмечаются максимальные скидки — Воронежская область и Краснодарский край, имеют средние размеры снижения цен на готовые квартиры 11,4% и 11,3% соответственно, в то время как в Волгоградской области средняя скидка равна 7,6%.
В целом по стране скидки на вторичное жилье за указанный период составляют в среднем 6%. Это означает, что покупатель, планирующий приобретение стандартной готовой квартиры стоимостью около 5 миллионов рублей, может сэкономить примерно 300 тысяч рублей, отмечают эксперты «Домклик».
В Санкт-Петербурге продавцы не так охотно снижают цены, и средний размер скидки здесь составляет 3,3%. Сравнительно небольшие скидки также зафиксированы в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Продавцы на вторичном рынке Москвы и Московской области предлагают скидки в пределах 4,1% и 4,5%.
В Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае скидки на готовые квартиры варьировались от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане этот показатель находился в пределах от 6,2% до 6,7%, тогда как в Татарстане и Ростовской области он составил 7% и 7,2% соответственно.
Проведя анализ изменений в уровне скидок за последние полгода, после отмены массовой льготной ипотеки в июне 2024 года, эксперты отметили, что в целом по стране уровень дисконта на вторичном рынке остался на практически неизменном уровне. Исключение составляют Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели смогли добиться снижения цен на вторичное жилье более чем на 11%.
Глава дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи подчеркнул, что, несмотря на удерживание ключевой процентной ставки на высоком уровне с конца 2023 года, интерес к готовому жилью сохранялся стабильным до ноября 2024 года. Это объясняет, почему цены на квартиры остались почти без изменений, равно как и поведение продавцов: стоимость квадратного метра снизилась всего на 1%, а уровень торга уменьшился на 0,2 процентного пункта.
Вместе с тем Лейпи также отметил, что в конце прошлого года наблюдалось резкое снижение спроса на готовую жилую недвижимость. В будущем это может привести к более значительным изменениям на рынке.