«Домклик» назвал величину торга при покупке жилья на вторичке в России

В Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае скидки на готовые квартиры варьировались от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане этот показатель находился в пределах от 6,2% до 6,7%, тогда как в Татарстане и Ростовской области он составил 7% и 7,2% соответственно.