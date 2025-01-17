Как и где набрать святую воду на Крещение в Новосибирске

Posted 17 января, 04:30
Published 17 января, 04:30
Modified 17 января, 04:32
Updated 17 января, 04:32
19 января православные христиане отметят один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день особое значение придается святой воде. В Новосибирске можно набрать святую воду в храмах и у природных источников. Где именно и когда это можно сделать, рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.
«Святую воду можно получить в храмах в течение всего дня 19 января, но расписание может варьироваться в зависимости от конкретного храма. Обычно раздача воды начинается после завершения Божественной литургии, которая начинается в 9 часов утра и длится около полутора часов», — сообщила Лилия Ткаченко.
В некоторых храмах раздача святой воды длится до 16–17 часов, а в других — до 20:00. Стоит заранее уточнить точное время в том храме, который вы выбрали для посещения.
Что касается самой воды, то Лилия Ткаченко подчеркивает, что нет строгого регламента по количеству воды, которую можно набрать, каждый верующий решает сам, сколько воды ему нужно. По словам Лилии Ткаченко, святую воду следует хранить в специальном месте дома — так называемом святом уголке.
«Это может быть небольшая полочка или место в доме, где ставятся иконки и освященные предметы. Святая вода используется для освящения дома, ее можно пить натощак, а также использовать для окропления», — говорит представитель церкви.
Важно отметить, что освятить воду на Крещение можно только в храме, а не в домашних условиях. В последние годы новообращенные верующие ошибочно считают, что можно самому освятить воду дома. Но, как объясняют священники, настоящая святая вода освящается только в день Крещения Господня в процессе богослужения.