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Posted 17 января, 04:30

Published 17 января, 04:30

Modified 17 января, 04:32

Updated 17 января, 04:32

Святая вода и икона

Как и где набрать святую воду на Крещение в Новосибирске

17 января 2025, 04:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Святая вода и икона

Жителям Новосибирска рассказали, где набрать святую воду на Крещение

Новосибирцам рассказали, где можно набрать святой воды перед Крещением Господне в 2025 году.

19 января православные христиане отметят один из главных праздников — Крещение Господне. В этот день особое значение придается святой воде. В Новосибирске можно набрать святую воду в храмах и у природных источников. Где именно и когда это можно сделать, рассказала Atas.Info руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко.

«Святую воду можно получить в храмах в течение всего дня 19 января, но расписание может варьироваться в зависимости от конкретного храма. Обычно раздача воды начинается после завершения Божественной литургии, которая начинается в 9 часов утра и длится около полутора часов», — сообщила Лилия Ткаченко.

В некоторых храмах раздача святой воды длится до 16–17 часов, а в других — до 20:00. Стоит заранее уточнить точное время в том храме, который вы выбрали для посещения.

  • Одним из самых посещаемых мест для набора святой воды является Вознесенский кафедральный собор. Раздача воды здесь обычно проходит 18 января с 11:00 до 21:00, а 19 января — с 7:00 до 21:00.
  • Также святую воду можно набрать у Святого источника в Ложке. Это место привлекает верующих не только водой, но и красивой природой, а также деревянной часовней, построенной над источником. Источник расположен в трех километрах от посёлка Ложок в Искитимском районе, и здесь раздача святой воды начинается с утра и продолжается до вечера.
  • Особую атмосферу создают и храмы-памятники, такие как Храм Новомучеников, построенный на месте лагеря репрессированных. Здесь также можно получить святую воду в день Крещения.

Что касается самой воды, то Лилия Ткаченко подчеркивает, что нет строгого регламента по количеству воды, которую можно набрать, каждый верующий решает сам, сколько воды ему нужно. По словам Лилии Ткаченко, святую воду следует хранить в специальном месте дома — так называемом святом уголке.

«Это может быть небольшая полочка или место в доме, где ставятся иконки и освященные предметы. Святая вода используется для освящения дома, ее можно пить натощак, а также использовать для окропления», — говорит представитель церкви.

Важно отметить, что освятить воду на Крещение можно только в храме, а не в домашних условиях. В последние годы новообращенные верующие ошибочно считают, что можно самому освятить воду дома. Но, как объясняют священники, настоящая святая вода освящается только в день Крещения Господня в процессе богослужения.

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