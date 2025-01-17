Как и где набрать святую воду на Крещение в Новосибирске

Важно отметить, что освятить воду на Крещение можно только в храме, а не в домашних условиях. В последние годы новообращенные верующие ошибочно считают, что можно самому освятить воду дома. Но, как объясняют священники, настоящая святая вода освящается только в день Крещения Господня в процессе богослужения.