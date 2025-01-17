Когда будет вторая волна мобилизации в России — дан четкий ответ

Для справки, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и завершена 31 октября того же года. В ходе неё было призвано 302,5 тысячи человек. Российские власти неоднократно заявляли, что на данный момент дополнительная мобилизация не требуется.