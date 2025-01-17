Когда будет вторая волна мобилизации в России — дан четкий ответ

Posted 17 января, 06:23
Published 17 января, 06:23
Modified 17 января, 06:25
Updated 17 января, 06:25
Депутат выразил мнение, что на текущий момент в России нет потребности в новой волне мобилизации. Он отметил, что вооружённые силы продолжают эффективно выполнять задачи в рамках специальной военной операции, развивая наступление на множестве направлений.
По его словам, ситуация с обеспечением армии находится под полным контролем. Каждый день около тысячи человек добровольно вступают в ряды Министерства обороны России. Эти данные подтверждают отсутствие необходимости в дополнительной мобилизации.
Картаполов также подчеркнул, что укрепление военных мощностей в Европе и заявления о возможных изменениях на территориальном уровне в США подчеркивают важность общей готовности к любым возможным угрозам. Тем не менее, депутат отметил, что в нынешних условиях Россия успешно решает поставленные задачи без введения нового этапа мобилизации.
Для справки, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года и завершена 31 октября того же года. В ходе неё было призвано 302,5 тысячи человек. Российские власти неоднократно заявляли, что на данный момент дополнительная мобилизация не требуется.