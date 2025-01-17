Кошка-Тушенка и пес Михалыч: как животные помогают бойцам СВО

Posted 17 января, 04:57
Published 17 января, 04:57
Modified 17 января, 04:59
Updated 17 января, 04:59
В одном из мотострелковых подразделений новосибирцев живет собака по имени Чипа. Она стала матерью двоих щенков, которых бойцы назвали Тучкой и Михалычем. Имя Тучка было выбрано в честь российского генерала Александра Тучкова, который героически погиб на Бородинском сражении, а Михалыч — в память о великом полководце Михаиле Кутузове. Щенки выросли крепкими и стали верными спутниками своих хозяев, рассказывает КП-Новосибирск.
Не только собаки находят приют у бойцов. Коты на фронте тоже играют свою роль, являясь не только охранниками от грызунов, но и настоящими психотерапевтами. Один из котов, получивший прозвище «Тушенка», может съесть целых четыре банки тушенки за раз.
Среди них есть и кошка по имени Бусинка, которая была найдена на поле боя под Авдеевкой. Этот пушистый спаситель стал настоящим талисманом для сибиряков. В прошлом году она подарила потомство, и теперь маленькие «бусинки» растут, готовые стать достойными преемниками матери.
Особое внимание заслуживает кот по кличке Коптер. Этот черный питомец пришел в дом разведчиков и сразу же нашел себе место для отдыха — на сумке с квадрокоптером. С тех пор Коптер стал незаменимым спутником в подразделении, его часто называют «замполитом» из-за его важной роли в жизни бойцов. Кот, как настоящий страж, ловит грызунов и помогает солдатам в их повседневных делах.