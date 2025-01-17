Кошка-Тушенка и пес Михалыч: как животные помогают бойцам СВО

Особое внимание заслуживает кот по кличке Коптер. Этот черный питомец пришел в дом разведчиков и сразу же нашел себе место для отдыха — на сумке с квадрокоптером. С тех пор Коптер стал незаменимым спутником в подразделении, его часто называют «замполитом» из-за его важной роли в жизни бойцов. Кот, как настоящий страж, ловит грызунов и помогает солдатам в их повседневных делах.