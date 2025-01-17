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Posted 17 января, 14:29

Published 17 января, 14:29

Modified 17 января, 17:46

Updated 17 января, 17:46

День взрыва на Линейной, 39

Мемориальный сквер может появится на месте взрыва на Линейной

17 января 2025, 14:29
Фото: Дмитрий Тростников. 1MI. День взрыва на Линейной, 39
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Взрыв дома на ул. Линейной
Новосибирцы предложили создать на месте трагедии мемориальный сквер в память о погибших вместо постройки нового дома.

В Новосибирске приступят к разработке проекта рекреационной зоны в память о жертвах взрыва на Линейной, 39.

Трагедия 9 февраля 2023 года унесла жизни 15 человек и оставила без жилья десятки семей. Взрыв разрушил два подъезда, здание решили не восстанавливать и снесли.

Долгое время планы на землю не раскрывали, допускалась вероятность застройки на месте взрыва.

В годовщину страшной трагедии общественники отправили обращение в мэрию. Сибиряки предложили создать памятный сквер. В 2025 году пройдут публичные слушанья по разработке проекта сквера.

В декабре 2024 года виновные во взрыве попытались обжаловать приговор суда.

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