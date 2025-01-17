Мемориальный сквер может появится на месте взрыва на Линейной

Posted 17 января, 14:29
Published 17 января, 14:29
Modified 17 января, 17:46
Updated 17 января, 17:46
В Новосибирске приступят к разработке проекта рекреационной зоны в память о жертвах взрыва на Линейной, 39.
Трагедия 9 февраля 2023 года унесла жизни 15 человек и оставила без жилья десятки семей. Взрыв разрушил два подъезда, здание решили не восстанавливать и снесли.
Долгое время планы на землю не раскрывали, допускалась вероятность застройки на месте взрыва.
В годовщину страшной трагедии общественники отправили обращение в мэрию. Сибиряки предложили создать памятный сквер. В 2025 году пройдут публичные слушанья по разработке проекта сквера.
В декабре 2024 года виновные во взрыве попытались обжаловать приговор суда.